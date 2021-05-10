Недвед: «Пирло, безусловно, останется в „Ювентусе“. И Роналду тоже»

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10 мая 2021, 20:33

Вице-президент «Ювентуса» заявил, что главный тренер команды и нападающий останутся в клубе.

Мы имеем определенные сложности. Это нормально. Будем бороться до конца. Пирло, безусловно, останется в «Ювентусе». Роналду тоже.

«Ювентус» после 35-го тура Серии А занимает 5-е место в турнирной таблице. Вчера команда с разгромом уступила «Милану» (0:3).