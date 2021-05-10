Недвед: «Пирло, безусловно, останется в „Ювентусе“. И Роналду тоже»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что главный тренер команды Андреа Пирло и нападающий Криштиану Роналду останутся в клубе.
Мы имеем определенные сложности. Это нормально. Будем бороться до конца.
Пирло, безусловно, останется в «Ювентусе». Роналду тоже.
«Ювентус» после 35-го тура Серии А занимает 5-е место в турнирной таблице. Вчера команда с разгромом уступила «Милану» (0:3).
Павел Недвед в августе 2020 года: «Сарри остаётся»
Павел Недвед в мае 2021 года: «Пирло остаётся, и Роналду тоже»
Павел Недвед в августе 2020 года: «Сарри остаётся»
Павел Недвед в мае 2021 года: «Пирло остаётся, и Роналду тоже»