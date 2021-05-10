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Недвед: «Пирло, безусловно, останется в „Ювентусе“. И Роналду тоже»

10 мая 2021, 20:33

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что главный тренер команды Андреа Пирло и нападающий Криштиану Роналду останутся в клубе.

Мы имеем определенные сложности. Это нормально. Будем бороться до конца.

Пирло, безусловно, останется в «Ювентусе». Роналду тоже.

«Ювентус» после 35-го тура Серии А занимает 5-е место в турнирной таблице. Вчера команда с разгромом уступила «Милану» (0:3).

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
11 мая в 11:42
у чувака за псоледне 5 матчей средняя оценка 5....это абсолютно худший игрок Ювентуса....и даже на фоне этого убогого Ювентуса,у человека,получающего под 50 млн такие оценки
Legend 6
Legend 6 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
11 мая в 07:38
В качестве примера приведу Баварию и Реал. Там Лева и Бензема тоже много забивают, но игра строится не вокру этих игроков. Они просто очень острые наконечники атаки своей команды.
dzvinka
dzvinka
11 мая в 00:59
а недвед? ахахах , а аньелли?
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 00:11
Глупое решение со стороны руководства клуба
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Legend 6 (раскрыть)
10 мая в 23:21
Не нужно поддаваться стадному инстинкту!Тут есть кучка Роналдуненавистников , которые критикуют его по поводу и без повода! Скажи мне дружище, а вокруг кого нужно стоить игру? Вокруг Мораты, Дибалы, который год лечится, вокруг Кулусевски? Вокруг кого? Человек за три сезона забивает 100 мячей в серии А !! О чем может быть речь??! Да, мне иногда тоже не нравится его игра, но я понимаю что не может один человек тянуть всю команду целый год и при этом играя без замен ! Здесь не в Роналду дело! При МАКСе все играли и Роналду и тот же Бернардески и все остальные. Если бы у меня спросили сделать выбор между Пирло и Роналду, то я бы выбрал без колебаний Роналду ( Сразу скажу что не являюсь его персофаном ) я просто уважаю его за профессионализм и за то что он давал командам за которые выступал! Занавес!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
10 мая в 23:11
Конечно останется! Поливать тренировочные поля и подавать мячи!! 😉☝️
dimagas2
dimagas2 ответ juvenale (раскрыть)
10 мая в 23:06
Ему прям в казино и все на зеро ставить)))
juvenale
juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
10 мая в 23:03
Павел Недвед в мае 2019 года: «Аллегри остаётся»

Павел Недвед в августе 2020 года: «Сарри остаётся»

Павел Недвед в мае 2021 года: «Пирло остаётся, и Роналду тоже»
dimagas2
dimagas2
10 мая в 22:30
Видать и волосатого в мешок и с моста вместе с бородатым)))
Тео Джонс
Тео Джонс
10 мая в 22:09
Отлично, ахахах)
juvenale
juvenale
10 мая в 21:49
блондина нужно вместе с Пирло и Роналду гнать
1_DEIVID
1_DEIVID ответ RR117 (раскрыть)
10 мая в 21:47
Точно так же как и Роналду.
faneng
faneng
10 мая в 21:41
Пирло останется на посту тренера??? Недвед с ума сошел? Самого Недведа гнать надо тогда!
Legend 6
Legend 6 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
10 мая в 21:26
Потому что игру вокруг Роналду не надо строить. Он уже не торт.
Баобаб
Баобаб
10 мая в 21:25
В Италии Гравина заявил, что если Юве не выйдет из Суперлиги, то и в серии А не останется, какие тут Пирлы с Роналдами.
Ironigor
Ironigor
10 мая в 21:20
Кто в доме хозяин ??!
RR117
RR117
10 мая в 21:17
Это просто садомазохизм оставлять Пирло на посту тренера.
Bom Bom
Bom Bom
10 мая в 21:10
Роналду просто хочет проверить, что такое матчи по четвергам.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
10 мая в 21:08
Наилучшим решением в данной ситуации- дать пинком под зад Недведу, Паратичи и конечно Пирло и забыть о них навсегда! Вот эта троица и виновна во всех наших бедах сегодня! Ну и конечно же Аньели, которого эти два жулика Паратичи и Недвед убедили избавится от Макса ! То что произошло с командой за последние два года - это и есть плата за их глупость, некомпетентность и авантюризм!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
10 мая в 21:05
Недвед сам может не остаться, а за других говорит..
SAFqwer
SAFqwer
10 мая в 20:42
На других сайтах есть инфа, что дни Пирло в Юве сочтены и в принципе это логично. На радость всех здравомыслящих болельщиков старой синьоры...
beefs
beefs
10 мая в 20:42
руководство клуба знает что делает...
Elliada
Elliada
10 мая в 20:41
Правильно. Для Ювентуса ЛЕ слишком круто. Пусть ниже опускаются
волгодон 2
волгодон 2
10 мая в 20:39
Конкуренты такое решение только поприветствуют.
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