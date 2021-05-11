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11 мая 2021, 13:41

Матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

11 мая в Казани произошла трагедия. В результате стрельбы в гимназии №175 погибли дети. Российская Премьер-Лига выражает искренние соболезнования семьям погибших. Все матчи 30-го тура РПЛ , которые состоятся 16 мая, начнутся с минуты молчания.