Матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
11 мая в Казани произошла трагедия. В результате стрельбы в гимназии №175 погибли дети. Российская Премьер-Лига выражает искренние соболезнования семьям погибших. Все матчи 30-го тура РПЛ, которые состоятся 16 мая, начнутся с минуты молчания.
По данным СМИ, в результате стрельбы погибли восемь человек (4 мальчика, 3 девочки и одна учительница), ещё 18 детей и трое взрослых были госпитализированы. Нападавшим оказался бывший ученик гимназии.