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Матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

11 мая 2021, 13:41

Матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

11 мая в Казани произошла трагедия. В результате стрельбы в гимназии №175 погибли дети. Российская Премьер-Лига выражает искренние соболезнования семьям погибших. Все матчи 30-го тура РПЛ, которые состоятся 16 мая, начнутся с минуты молчания.

По данным СМИ, в результате стрельбы погибли восемь человек (4 мальчика, 3 девочки и одна учительница), ещё 18 детей и трое взрослых были госпитализированы. Нападавшим оказался бывший ученик гимназии.

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