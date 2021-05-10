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«Я люблю „Спартак“ навсегда». Тедеско на русском попрощался с болельщиками

10 мая 2021, 21:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на русском языке обратился к болельщикам и футболистам московской команды после победы над «Химками» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Ребят, добрый вечер. Спасибо за все, ребят. Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за все, ребят. Я люблю Андреаса и Макса (помощники Тедеско Хинкель и Урванчки — прим.).

Я буду скучать по вам.

Напомним, что еще в прошлом году Тедеско сообщил о намерении покинуть «Спартак» по окончании сезона.

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Все комментарии
makkie
makkie
11 мая в 10:29
Жаль, что Тедди уходит...
Все-таки это его команда, его заслуги. Было интересно, как сыграем в следующем сезоне при точечном усилении состава. Доменико это заслужил. Ведь по факту по его просьбе привезли только Соболева. Кокорин и Урунов - это вообще не про усиление...

Удачи, Тренер!
Спасибо за профессионализм.
SAFqwer
SAFqwer
11 мая в 09:05
Фетисову выздоровления))) И чтоб больше не пиз..ил!!!
stasil
stasil
11 мая в 00:16
Бабам и рабам всегда врут.
gentlewolf
gentlewolf
10 мая в 23:59
Я буду скучать по вам.(Нет)
протон1
протон1 ответ Ravshan878 (раскрыть)
10 мая в 23:48
я не понимаю спартак. зачем кареру было убрать?
Ravshan878
Ravshan878 ответ протон1 (раскрыть)
10 мая в 23:41
Узнаем чуть позже.Может быть возглавить Баварию!!!)))
goalaktika
goalaktika
10 мая в 23:39
Настало момент приглашать Гвардиолу
Ironigor
Ironigor
10 мая в 22:46
Театр не мода, вечен всегда !!!
Счастливого пути тебе Тедеско !!!
ATG
ATG
10 мая в 22:39
Бодрый тренер! Но очевидно у этого тренера амбиции куда более высокие чем РПл
ABir
ABir
10 мая в 22:37
Спасибо тренер за эмоции и надежду,. Удачи в дальнейшей жизни,
Брулин
Брулин
10 мая в 22:26
Удачи Доминико в дальнейшей карьере.Спасибо за все
STVA 1
STVA 1
10 мая в 22:25
Наверное и правда ему КБ не безразличны!
rubinovyi2
rubinovyi2
10 мая в 22:16
Ну,раз русский выучил,значит вернется!
Konst56
Konst56
10 мая в 22:10
Тедеско - молорик! Жаль, что уходит, но уходит вовремя... Потом, как собаку, пинками погонят. На видео видно, как Федун не доволен, сам говорит, а на Тедеско даже не смотрит... Начальник фигли...
протон1
протон1
10 мая в 21:50
а зачем он ушел? ведь нормально все было или ему предложили возглавить в европе гранд-клуб барсу что ли?
Сп62
Сп62
10 мая в 21:48, ред.
Спасибо Тедеско за старания построить игру. По-моему, всё, что он сегодня мог, он сделал. Завтра возможно его тактический кругозор расширится и он выйдет на новый тренерский уровень. Удачи ему в дальнейшей карьере. Может быть, когда-нибудь вернётся ещё в РПЛ.
1_DEIVID
1_DEIVID
10 мая в 21:39
Давай уже.
Надеюсь, больше не свидимся.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
10 мая в 21:37
Пришел, заработал, ушел...
Счастья в личной жизни...
А Спартак ждет очередная перестройка под нового тренера...
Команда футбольная - это не только деньги...
vadim---1988
vadim---1988
10 мая в 21:37
Тедеско удачи...
УЕСКА
УЕСКА
10 мая в 21:34
Красава Доменико. Еще одна победа и сезон можно считать успешным.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
10 мая в 21:34
мая любить русская языка
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 21:34
Что то есть в этом Тодеско!

Скучно будет на бровке без его кульбитов.

Удачи ему!
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