«Я люблю „Спартак“ навсегда». Тедеско на русском попрощался с болельщиками

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на русском языке обратился к болельщикам и футболистам московской команды после победы над «Химками» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.
Ребят, добрый вечер. Спасибо за все, ребят. Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за все, ребят. Я люблю Андреаса и Макса (помощники Тедеско Хинкель и Урванчки — прим.).
Я буду скучать по вам.
Напомним, что еще в прошлом году Тедеско сообщил о намерении покинуть «Спартак» по окончании сезона.
Все-таки это его команда, его заслуги. Было интересно, как сыграем в следующем сезоне при точечном усилении состава. Доменико это заслужил. Ведь по факту по его просьбе привезли только Соболева. Кокорин и Урунов - это вообще не про усиление...
Удачи, Тренер!
Спасибо за профессионализм.
Все-таки это его команда, его заслуги. Было интересно, как сыграем в следующем сезоне при точечном усилении состава. Доменико это заслужил. Ведь по факту по его просьбе привезли только Соболева. Кокорин и Урунов - это вообще не про усиление...
Удачи, Тренер!
Спасибо за профессионализм.
Счастливого пути тебе Тедеско !!!
Счастливого пути тебе Тедеско !!!
Надеюсь, больше не свидимся.
Надеюсь, больше не свидимся.
Счастья в личной жизни...
А Спартак ждет очередная перестройка под нового тренера...
Команда футбольная - это не только деньги...
Счастья в личной жизни...
А Спартак ждет очередная перестройка под нового тренера...
Команда футбольная - это не только деньги...
Скучно будет на бровке без его кульбитов.
Удачи ему!
Скучно будет на бровке без его кульбитов.
Удачи ему!