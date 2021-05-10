«Я люблю „Спартак“ навсегда». Тедеско на русском попрощался с болельщиками

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10 мая 2021, 21:30

Главный тренер «Спартака» на русском языке обратился к болельщикам и футболистам московской команды после победы над «Химками» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ .

Ребят, добрый вечер. Спасибо за все, ребят. Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за все, ребят. Я люблю Андреаса и Макса (помощники Тедеско Хинкель и Урванчки — прим.). Я буду скучать по вам.

Напомним, что еще в прошлом году Тедеско сообщил о намерении покинуть «Спартак» по окончании сезона.