Черчесов присутствует на матче «Локомотив» — «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».
Как сообщается, наставник национальной команды был замечен на трибуне стадиона «Арена-Химки», где проходит игра.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».
Как сообщается, наставник национальной команды был замечен на трибуне стадиона «Арена-Химки», где проходит игра.
(как диванного эксперта)
(как диванного эксперта)