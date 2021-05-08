Черчесов присутствует на матче «Локомотив» — «Динамо»

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08 мая 2021, 17:35

Главный тренер сборной России присутствует на матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

Как сообщается, наставник национальной команды был замечен на трибуне стадиона «Арена-Химки», где проходит игра.