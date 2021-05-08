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Черчесов присутствует на матче «Локомотив» — «Динамо»

08 мая 2021, 17:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

Как сообщается, наставник национальной команды был замечен на трибуне стадиона «Арена-Химки», где проходит игра.

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ermak6848
ermak6848
08 мая в 18:13
По моему мнению - просто протирает портки "усатый таракан"
(как диванного эксперта)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 17:49
Выбирает вратаря Республики...
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
08 мая в 17:45
Просто создает видимость))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 17:41
Наверное когото хочет в сборную позвать!
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