«Химки» почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Пресс-служба «Химок» в твиттере сообщает, что футболисты команды почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
Перед тренировкой накануне матча со «Спартаком» «красно-чёрные» в полном составе возложили цветы к обелиску «Отстоявшим Отчизну».
В День Победы команда почтила память погибших в Великой Отечественной войне.— ФК «Химки» (@fc_khimki) May 9, 2021
Перед тренировкой накануне матча со «Спартаком» красно-чёрные в полном составе возложили цветы к обелиску «Отстоявшим Отчизну». pic.twitter.com/DuMWMW3RTo