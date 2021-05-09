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«Химки» почтили память погибших в Великой Отечественной войне

09 мая 2021, 17:40

Пресс-служба «Химок» в твиттере сообщает, что футболисты команды почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

Перед тренировкой накануне матча со «Спартаком» «красно-чёрные» в полном составе возложили цветы к обелиску «Отстоявшим Отчизну».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 мая в 18:03
Молодцы все команды,все почтили!
shlomo
shlomo
09 мая в 17:45
Уважение и низкий поклон....молодцы!
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