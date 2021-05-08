«Оренбург» завоевал право выступать в РПЛ

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08 мая 2021, 16:00

В матче 41-го тура ФНЛ «Оренбург» на выезде переиграл омский «Иртыш» со счетом 4:0.

Оренбуржцы набрали 91 очко и стали недосягаемы для занимающего третье место «Нижнего Новгорода».

Таким образом, «Оренбург» за тур до окончания первенства ФНЛ обеспечил себе второе место в турнирной таблице, дающее право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

Для выступления в элитном дивизионе в следующем сезоне «Оренбургу» необходимо пройти лицензирование. Домашняя арена клуба не отвечает необходимым требованиям. Во вторник общее собрание РПЛ не поддержало просьбу «Оренбурга» разрешить выступление в элитном дивизионе в виде исключения.

«Оренбург» может исправить предъявленные комиссией замечания до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета.