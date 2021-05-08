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«Оренбург» завоевал право выступать в РПЛ

08 мая 2021, 16:00
ИртышЛоготип футбольный клуб Иртыш (Омск)0 : 4Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В матче 41-го тура ФНЛ «Оренбург» на выезде переиграл омский «Иртыш» со счетом 4:0.

Оренбуржцы набрали 91 очко и стали недосягаемы для занимающего третье место «Нижнего Новгорода».

Таким образом, «Оренбург» за тур до окончания первенства ФНЛ обеспечил себе второе место в турнирной таблице, дающее право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

Для выступления в элитном дивизионе в следующем сезоне «Оренбургу» необходимо пройти лицензирование. Домашняя арена клуба не отвечает необходимым требованиям. Во вторник общее собрание РПЛ не поддержало просьбу «Оренбурга» разрешить выступление в элитном дивизионе в виде исключения.

«Оренбург» может исправить предъявленные комиссией замечания до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета.

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Baggio R.
Baggio R. ответ Сп62 (раскрыть)
08 мая в 20:48
Заявить домашней ареной стадион в Саранске, например.
Сп62
Сп62
08 мая в 20:39
"исправить замечания до 12 мая. То бишь реконструировать или построить новый стадион в этот срок?
Greiba
Greiba
08 мая в 19:56, ред.
Ничего против Оренбурга не имею. Но Не фиг делать командам с позорными стадионами в пример лиге. Лучше пусть выходят Нижний и Балтика
Василий Корнечук
Василий Корнечук
08 мая в 18:44
ОТВЕТ звезде по имени солнце. Это я вас оскорбил? Я против вас вообще ничего не имел. Я с уважением ко всем отвечаю.
bacek15
bacek15 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
08 мая в 18:35
Правильно. Но "примирение", это несколько иное понятие, и в данном случае не совсем уместное. А память-это да, очень важно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
08 мая в 18:30
Тоесть если я понял, что разговаривать с пользователем смысла нет и поставил его в игнор, то это троллинг, а он меня оскорбил после этого, то это норм?

Звезда по имени Солнце
Сегодня 22:44
ответ пользователю Василий Корнечук (раскрыть)
С тобой больше разговаривать не о чем ты сам за себя сказал!




Василий Корнечук
Сегодня 22:46, редактировал Сегодня 22:48
Я всегда за себя пишу!! А те, кто ненавидит Украину, пусть будет стыдно им. Это ответ звезде по имени солнце.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ bacek15 (раскрыть)
08 мая в 18:29
вот именно. Я и выражаю свои чувства. Иначе я бы не отличался от тех, кто убивал мирных людей.
edubokom
edubokom
08 мая в 18:27
Ужасный чат под статьёй. Оренбург с хорошим спортивным результатом. По поводу стадиона, позор, что страна находится в таком состоянии в 21 веке
bacek15
bacek15 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
08 мая в 18:26
Когда в вашей стране гибнет более 26млн.человек, причем большая часть это мирное население, то всё-таки люди имеют право выразить свои чувства.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ bacek15 (раскрыть)
08 мая в 18:21
Ненависть это не естественно. Я же не отрицаю другие культуры и языки.
bacek15
bacek15 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
08 мая в 18:19
Реакция соответственная, во всяком случае для тех, у кого в стране погибло более 26млн.человек.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ bacek15 (раскрыть)
08 мая в 18:14, ред.
Это к сожалению не от меня зависит. Я могу призвать. Я написал положительный комментарий, нейтральный для всех, который вызвал ненависть в итоге.
bacek15
bacek15 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
08 мая в 18:12
Это конечно ваше дело с кем мириться, а с кем нет.
Санчо Панса
Санчо Панса
08 мая в 18:08
Молодцы, горожане! Надеюсь, что они уладят все свои проблемы со стадионом. Успехов им в новом сезоне РПЛ!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
08 мая в 18:03
Написал с ошибкой , но меня поняли.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
08 мая в 18:01
Я ИЗВИНЯЮСЬ ПЕРЕД САЙТОМ. Больше я не буду писать на политтемы и события.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ bacek15 (раскрыть)
08 мая в 18:00
Вы правильно написали. Народы разные. Люди разные. Даже в любой семье у человека одного свое мнение, у другого свое мнение. Все народы разные и люди разные. Это природа. Это естественно. Это нормально.
bacek15
bacek15 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
08 мая в 17:55
Как интересно получается. Ваш народ боролся за свободу и народы СССР боролись за свободу, а праздники у всех разные.)
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ доктоР7 (раскрыть)
08 мая в 17:51
Они живут в Украине. В Испании говорят на испанском, в Корее на корейском и т. д. Тем более что они демонстративно не признают украинский язык и фактически не только украинский. И это касается не только украинцев. Это шовинизм. Отрицание другой нации, культуры.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
08 мая в 17:46, ред.
    доктоР7
    доктоР7 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    08 мая в 17:44
    Извините, что снова встреваю в разговор, но почему люди должны любить украинский язык, если их детям в школе и ВУЗе нельзя обучаться на русском языке? Почему нельзя русский законодательно сделать вторым государственн ым языком? Они люди второго сорта? В России в национальных республиках в школах второй язык - язык национального меньшинства, третий язык - иностранный, на выбор.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    08 мая в 17:44
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук ответ bacek15 (раскрыть)
      08 мая в 17:43
      Я все правильно написал и вы знаете, что я прав. Они обязаны признать борьбу нашего народа за свободу. Это вопрос для многих народов.
      bacek15
      bacek15 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
      08 мая в 17:41
      То есть вы ими предлагаете примириться, а они против?
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук ответ bacek15 (раскрыть)
      08 мая в 17:39
      Это такие как я могут обратиться. Они как раз отрицают. Это я обращаюсь. потому что я признаю себя частью этой культуры.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      08 мая в 17:38
      Право завоевал но чинуши против, не помогают ну хоть бы не мешали.
      bacek15
      bacek15
      08 мая в 17:37
      Вы же сами написали: "Примирение с теми кто отрицает".
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук ответ bacek15 (раскрыть)
      08 мая в 17:37
      Они не считают себя украинцами, они не признают себя украинцами, но у них есть украинские паспорта и уезжать из Украины они не хотят
      valt134
      valt134
      08 мая в 17:36
      Никаких исключений! Пример Тамбова-прямо перед глазами. Хватит тянуть бюджетные деньги!
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук ответ bacek15 (раскрыть)
      08 мая в 17:36
      как может быть внутреннее примирение, если эти люди втягивают другие государства и используют любую возможность, например окончание второй мировой войны в Европе, чтобы манипулировать этим против моей страны, против государства, в котором они живут. Это не внутреннее примирение.
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