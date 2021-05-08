«Оренбург» завоевал право выступать в РПЛ

В матче 41-го тура ФНЛ «Оренбург» на выезде переиграл омский «Иртыш» со счетом 4:0.
Оренбуржцы набрали 91 очко и стали недосягаемы для занимающего третье место «Нижнего Новгорода».
Таким образом, «Оренбург» за тур до окончания первенства ФНЛ обеспечил себе второе место в турнирной таблице, дающее право выступить в РПЛ в следующем сезоне.
Для выступления в элитном дивизионе в следующем сезоне «Оренбургу» необходимо пройти лицензирование. Домашняя арена клуба не отвечает необходимым требованиям. Во вторник общее собрание РПЛ не поддержало просьбу «Оренбурга» разрешить выступление в элитном дивизионе в виде исключения.
«Оренбург» может исправить предъявленные комиссией замечания до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета.
Звезда по имени Солнце
Сегодня 22:44
ответ пользователю Василий Корнечук (раскрыть)
С тобой больше разговаривать не о чем ты сам за себя сказал!
Василий Корнечук
Сегодня 22:46, редактировал Сегодня 22:48
Я всегда за себя пишу!! А те, кто ненавидит Украину, пусть будет стыдно им. Это ответ звезде по имени солнце.
Звезда по имени Солнце
Сегодня 22:44
ответ пользователю Василий Корнечук (раскрыть)
С тобой больше разговаривать не о чем ты сам за себя сказал!
Василий Корнечук
Сегодня 22:46, редактировал Сегодня 22:48
Я всегда за себя пишу!! А те, кто ненавидит Украину, пусть будет стыдно им. Это ответ звезде по имени солнце.