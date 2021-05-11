ГлавнаяНовости

Агент Бастони раскритиковал «Интер» из-за контракта

11 мая 2021, 14:09

Агент защитника «Интера» Алессандро Бастони раскритиковал руководство миланского клуба из-за несдержанных обещаний по продлению контракта.

Еще один сюрприз. Мы четыре месяца вели переговоры с клубом. Бастони играет по контракту, который он подписал три года назад. За это время он стал игроком стартового става, вызывался в сборную.

Было обещание, что зарплата будет соответствовать его уровню. И в феврале мы достигли соглашения. Не хватало только того, чтобы президент клуба вернулся из Китая, чтобы все оформить. Но в пятницу мне сказали, что продления контракта не будет до тех пор, пока клуб не возьмет новый кредит. Честно говоря, я никогда с таким не встречался.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 14:12
Развод по итальянски!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100