Агент Бастони раскритиковал «Интер» из-за контракта

Агент защитника «Интера» раскритиковал руководство миланского клуба из-за несдержанных обещаний по продлению контракта.

Еще один сюрприз. Мы четыре месяца вели переговоры с клубом. Бастони играет по контракту, который он подписал три года назад. За это время он стал игроком стартового става, вызывался в сборную.

Было обещание, что зарплата будет соответствовать его уровню. И в феврале мы достигли соглашения. Не хватало только того, чтобы президент клуба вернулся из Китая, чтобы все оформить. Но в пятницу мне сказали, что продления контракта не будет до тех пор, пока клуб не возьмет новый кредит. Честно говоря, я никогда с таким не встречался.