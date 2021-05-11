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Рианчо рассказал, каким должен быть новый главный тренер «Спартака»

11 мая 2021, 11:10

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, какие профессиональные качества необходимы новому главному тренеру красно-белых.

Я считаю, что «Спартак» — большой клуб в России и в Европе! Это клуб с большой историей! Знание языка для начала может быть преимуществом, ведь важно знание культуры русского футболиста. Да и это поможет адаптироваться к чемпионату России. Также необходима хорошая тактическая и стратегическая подготовка. Все это, вдобавок к конкурентному составу, поможет любому тренеру добиться успеха.

Новым главным тренером «Спартака», вероятнее всего, станет португальский специалист Руй Витория.

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah
11 мая в 11:38
Какой-то ноунейм, поруливший спартаком пару матчей в силу обстоятельств, чем сейчас занимается - неизвестно, кто додумался спросить у этого человека его мнение о спартаке?? И зачем?? Оно кому то интересно?
Байкал-38.
Байкал-38.
11 мая в 11:24
Спартаку нужен диктатор, вроде Бескова.
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