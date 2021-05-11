Рианчо рассказал, каким должен быть новый главный тренер «Спартака»

Бывший наставник «Спартака» поделился мнением о том, какие профессиональные качества необходимы новому главному тренеру красно-белых.

Я считаю, что «Спартак» — большой клуб в России и в Европе! Это клуб с большой историей! Знание языка для начала может быть преимуществом, ведь важно знание культуры русского футболиста. Да и это поможет адаптироваться к чемпионату России. Также необходима хорошая тактическая и стратегическая подготовка. Все это, вдобавок к конкурентному составу, поможет любому тренеру добиться успеха.