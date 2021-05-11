Якини: «Надеюсь, что Кокорин сможет сыграть в последних матчах сезона»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина, который восстановился после травмы.
Кокорин недавно начал тренироваться вместе с командой. Он только что восстановился после мышечной травмы. Психологически ему всё ещё нужно работать по максимуму, и мы надеемся, что он сможет сыграть в последних матчах сезона.
Напомним, что Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч 35-го тура Серии А против «Лацио» (2:0), однако провёл всю игру на скамейке запасных.
дои......
дои......
Пидманула пидвела !!!
Пидманула пидвела !!!