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Якини: «Надеюсь, что Кокорин сможет сыграть в последних матчах сезона»

11 мая 2021, 10:47

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина, который восстановился после травмы.

Кокорин недавно начал тренироваться вместе с командой. Он только что восстановился после мышечной травмы. Психологически ему всё ещё нужно работать по максимуму, и мы надеемся, что он сможет сыграть в последних матчах сезона.

Напомним, что Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч 35-го тура Серии А против «Лацио» (2:0), однако провёл всю игру на скамейке запасных.

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Все комментарии
mor57
mor57
12 мая в 18:54, ред.
Санёк - Красава!!!
дои......
Пепс
Пепс
11 мая в 22:31
Человек часто попадает в такое положение, когда ему остается только надеяться. О, как красиво звучит слово «надейся», из того трилистника, который возносит человека над хаосом жизни: вера, надежда, любовь…😄😄😄😄😄😄😄😄😄
zooveterinar
zooveterinar
11 мая в 13:18
Надейся,надейся,"глупый человеческий детеныш"!!! Кокоша наоборот думает ,хоть бы не вызвали,да побыстрее свалить на моря по окончанию сезона серии а.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 12:36
Надюха еще прошлым летом померла.
mortid
mortid
11 мая в 12:34
Надейся и жди, не на того напали, ещё чего выдумали, играть. Он не за этим туда ехал.
rubinovyi2
rubinovyi2
11 мая в 11:57
Это он напугал или успокоил Кокошу?)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 11:47
Зря Джузеппе об этом сказал, сейчас у Кокоши заболит лодыжка.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
11 мая в 11:39
если дубль есть, то сыграет, ему что с зеками играть, что в дубле все однозначно))
sihafazatron
sihafazatron
11 мая в 11:33
Сыграет, обязательно сыграет, вот только не в футбол, а в контрстрайк)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 мая в 11:15
Один вопрос : " А зачем Кокорину это надо?"
Ironigor
Ironigor
11 мая в 11:05
Эх ты, Надя Наденька Надюша !!!
Пидманула пидвела !!!
29081985
29081985
11 мая в 11:00
Кокорин: надеюсь следующий сезон проведу также как и этот)
VeniaminS
VeniaminS
11 мая в 10:53
Наверно не дождемся
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