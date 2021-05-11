Якини: «Надеюсь, что Кокорин сможет сыграть в последних матчах сезона»

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11 мая 2021, 10:47

Главный тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии нападающего , который восстановился после травмы.

Кокорин недавно начал тренироваться вместе с командой. Он только что восстановился после мышечной травмы. Психологически ему всё ещё нужно работать по максимуму, и мы надеемся, что он сможет сыграть в последних матчах сезона.

Напомним, что Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч 35-го тура Серии А против «Лацио» (2:0), однако провёл всю игру на скамейке запасных.