Финал Лиги чемпионов перенесён в Португалию

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 пройдет в городе Порту (Португалия). Об этом в твиттере сообщает итальянский журналист Алессандро Альчато.
Финал Лиги чемпионов пройдет в Порту. Объявление — в ближайшие 24 часа.
На данный момент официально финал ЛЧ текущего сезона должен принять Стамбул (Турция). Однако по информации СМИ, из-за нестабильной коронавирусной обстановки в Турции УЕФА собирается перенести финал ЛЧ в другую страну.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Начало — в 22:00 мск.
Недавно финал ЛЧ предложили провести в Англии.
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