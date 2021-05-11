Финал Лиги чемпионов перенесён в Португалию

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11 мая 2021, 19:53

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 пройдет в городе Порту (Португалия). Об этом в твиттере сообщает итальянский журналист Алессандро Альчато.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Порту. Объявление — в ближайшие 24 часа.

На данный момент официально финал ЛЧ текущего сезона должен принять Стамбул (Турция). Однако по информации СМИ , из-за нестабильной коронавирусной обстановки в Турции УЕФА собирается перенести финал ЛЧ в другую страну.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Начало — в 22:00 мск.