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Финал Лиги чемпионов перенесён в Португалию

11 мая 2021, 19:53
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси29.05.2021 в 22:00 Не начался

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 пройдет в городе Порту (Португалия). Об этом в твиттере сообщает итальянский журналист Алессандро Альчато.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Порту. Объявление — в ближайшие 24 часа.

На данный момент официально финал ЛЧ текущего сезона должен принять Стамбул (Турция). Однако по информации СМИ, из-за нестабильной коронавирусной обстановки в Турции УЕФА собирается перенести финал ЛЧ в другую страну.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Начало — в 22:00 мск.

Недавно финал ЛЧ предложили провести в Англии.

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Все комментарии
azkan
azkan
11 мая в 23:48, ред.
Челси отказали на игру с Порту, а финал провести с двумя английскими клубами так пожалуйста?! Я тащусь от португальцев)))))
Bon Scott Жив
Bon Scott Жив
11 мая в 23:47
Надо было в Штаты, там где Канело Альварес против Джо Сондерса дрался
112910415
112910415
11 мая в 23:44
Тоже вариант
San Skra
San Skra
11 мая в 23:42
Полнейший бред, если все-равно перенос, то почему не в Англию? Есть хоть какое-то логическое объяснение?
95-shishani-95
95-shishani-95
11 мая в 22:39
Значит в следующем году в Стамбуле!!!
Nazi
Nazi
11 мая в 21:46
Да хоть в Малайзию, все равно никто кроме болельщиков унылых сити с челси это смотреть не будет :)
bsww
bsww ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
11 мая в 21:41
потому и не давали, чтобы финал ЛЧ дать
Incredulous
Incredulous ответ youtomee (раскрыть)
11 мая в 21:32
Что же тут непонятного, кто больше откашлял Чефиру, тот и заказывает музыку.
Cympak-05
Cympak-05 ответ Александр Рябов (раскрыть)
11 мая в 21:26
Англичане отказались частично допустить зрителей
Александр Рябов
Александр Рябов
11 мая в 20:46
Перенесли бы уж тогда на Эндфилд, раз английский финал всё равно получился. Но, походу португальцы занесли денюжку хорошую.
Баобаб
Баобаб
11 мая в 20:33
Уефа опять идёт на поводу английских буржуинов.
youtomee
youtomee
11 мая в 20:32
непонятно, если все-таки решили уже переносить, и в финале 2 английских команды, почему не в Англии то провести?
L. F. С.
L. F. С.
11 мая в 20:32
Как только становится понятно, что Ливерпуля не будет в финале Лч в Стамбуле, финал из Стамбула переносится)
Mustаng
Mustаng
11 мая в 20:27
Ну если у них лучше ситуация, то пущай
Loko best
Loko best ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
11 мая в 20:24
Нет тут ничего правильного,это прецедент,который будет иметь продолжение.Да и Стамбул опрокинули уже второй год подряд,нет никакой справедливости.
КЭТиК
КЭТиК
11 мая в 20:21
Странно, что не в Англию.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
11 мая в 20:17
А чо Португалам не давали дома сыграть в плейофф? А финал у них.
Не логично
shlomo
shlomo
11 мая в 20:05
Ну да......там безопаснее...а ....те пусть в приглядку смотрят....
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
11 мая в 20:02
Правильное решение.
A.S.A
A.S.A
11 мая в 19:58
Ну могли бы тогда в Англии провести, и клубам было бы проще, да и меньше Британцев бы по европе катались, со своим штампом ковидным...
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 19:55
Разницы нет откуда трансляцию смотреть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 19:55
А чё не в Англию?
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