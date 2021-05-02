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Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён из-за протестов фанатов

02 мая 2021, 20:13
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Матч 34-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» перенесён.

Как сообщается, полиция, клубы и представители Премьер-Лиги приняли такое решение после нарушения правил безопасности на стадионе. Фанаты «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против владельцев клуба около стадиона, часть болельщиков прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Новая дата проведения матча будет объявлена позже.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ hoper (раскрыть)
03 мая в 16:08
Я не говорил, что я за тех. поражение, но факт, что фанаты Ютд сорвали матч, прорвавшись на Траффорд. Насчет Барсы, там все было чисто, и такие моменты часто бывают, и голы не отменяются в таких случаях.Пенальти с Тоттен был, хотя я думаю, если бы Сиссоко взял мяч в руки и откинул в сторону фанаты ЮТд все равно кричали бы, что это не пенальти. Ну и конечно, победа Ливерпуля всем фанатам Ютд испортила настроение, это понятно. Фанаты Ютд сделали только хуже своим поведением, вчера, даже не смотря на то, что я фанат Ливерпуля, Юнайтед был фаворитом, а в каком состоянии подойдут команды во время переигровки это еще вопрос.
hoper
hoper
03 мая в 14:43
Или Ливерпулю нечем ответить на правду
Klaus-S
Klaus-S ответ hoper (раскрыть)
03 мая в 13:10
Над Барсой была чистая, как слеза, победа. Все эти аргументы, с лишним мячом, в пользу бедных.
Да и рука у Сиссоко была в финале, так что, споры ни о чём..
Что до вчерашнего инцидента, то лично мне было бы интереснее посмотреть матч. Тем более что как я писал ранее, для Ливерпуля этот матч уже ничего не значит с турнирной точки зрения. Как и для МЮ.
Но на мой взгляд - это технарь. В ЛЧ так и было бы.
Но у клубов в АПЛ обязательства перед спонсорами и всё такое. Им виднее, в общем.
hoper
hoper ответ Klaus-S (раскрыть)
03 мая в 11:53, ред.
правопорядок на улицах удел полиции . а не МЮ.беспорядки были и вокруг отелей где располагались команды.здесь тоже клуб виноват?А по поводу Барсы и ТТХ в первом случае когда забивали четвёртый мяч боллбой подсуетился и выкинул на поле другой мяч, хотя игровой был рядом и игроки Барсы видели где находится игровой мяч и наивно ждали . что продолжат играть им, но мальчишка подсуетился и помог.Вроде правилами не запрещено, но попахивает чем-то.Как и пенальти в финале ЛЧ.Я честно скажу не был в восторге когда в ворота ПСЖ поставили ту самую точку.Я не хочу чтобы моя команда так выигрывала.И радости от победы у меня не было никакой.Как и удовольствия от просмотра того самого финала
hoper
hoper ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
03 мая в 11:46
    Umedjon Rahmatov
    Umedjon Rahmatov
    03 мая в 08:16, ред.
    Благородные фанаты Мю спасли Ливерпуль от унижения.
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик
    02 мая в 23:06
    Пора бы уже и болельщикам Арсенала развернуть пушки в сторону стадиона, может после этого в руководстве зашевелятся!
    Nazi
    Nazi
    02 мая в 22:32
      dzvinka
      dzvinka
      02 мая в 21:55
      вместо огненного дерби прийдется смотреть куриное, да что ты будеш делать
      goalaktika
      goalaktika
      02 мая в 21:19
      Сегодня, у горожан шампанское было на готове, не получилось открыть
      УЕСКА
      УЕСКА ответ dimagas2 (раскрыть)
      02 мая в 21:03
      Та игра пустая формальность. Можно спокойно дублеров в Рим отправлять.
      Брулин
      Брулин
      02 мая в 21:03
      Молодцы, болельщики. Продолжают протестовать. Может в конце концов это все повлияют на решение Глейзеров
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ hoper (раскрыть)
      02 мая в 20:59
      ЛОЛ. Ливерпулю помогли с Барсой? Ха, ну такое только манк мог сказать, у вас всегда Ливерпуль не честно выигрывает, зато забываете, про Уэбба, который иногда допускал ошибки в пользу ЮТД. А насчет сегодняшней ситуации, это власти Большого Манчестера не смогли обеспечить порядок, так в чем он не прав, если бы такая ситуация была бы в Ливерпуле, вы бы первые кричали про тех поражение,
      Klaus-S
      Klaus-S ответ hoper (раскрыть)
      02 мая в 20:59
      А в чем именно я не прав? Дело ведь не том что хочется лично мне. Это профессиональный футбол. Команда-хозяин поля не смогла организовать встречу по своей вине.. Почему теперь Ливерпуль должен менять свои планы и играть в другой день? По-моему тут все очевидно. Для Ливерпуля этот матч ничего не решает.Они уже пролетели мимо 4-ки. И что именно было в матчах с Барсой и шпорами?
      hoper
      hoper ответ Klaus-S (раскрыть)
      02 мая в 20:45, ред.
      ну ваша позиция понятна.Обделатся на ОТ , то ещё удовольствие.а так хоть вонючая но победа.Вы так и у Барсы выиграли в полуфинале и у шпор финал.Хорошо хоть не все такие среди болел Ливерпуля, а то вообще бы полная .опа была
      Zenit_84
      Zenit_84
      02 мая в 20:43
      Хорошо, что не поставил
      beefs
      beefs
      02 мая в 20:40
      фаны еще почище наших будут...
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ boom4321 (раскрыть)
      02 мая в 20:35
      в ближайшее время узнаем,может дежавю.
      Klaus-S
      Klaus-S
      02 мая в 20:32
      Вообще должен быть технарь 0-3. Сб. Украины из-за Ковида присудили технарь в Лиге наций. Только потому что врач кантона запретил играть. ) Понятно что это разные организации, но это полностью вина МЮ. Проблема взаимоотношений клуба и фанов, это их личное горе.
      boom4321
      boom4321 ответ karnager (раскрыть)
      02 мая в 20:26
      Фанаты выразили мнение о переносе игры?
      karnager
      karnager
      02 мая в 20:22
      В АПЛ уважают мнения фанатов и готовы перенести игру, а в РПЛ на это привезут автобус росгвардейцев и зачинщиков посадят в тюрьму
      Elliada
      Elliada
      02 мая в 20:21
      Придется Сити самим завоевывать чемпионство, раз соседи с приветом
      dimagas2
      dimagas2
      02 мая в 20:18
      Завтра значит отбегают игру.Хотя у МЮ игра в ЛЕ на носу.
      волгодон 2
      волгодон 2
      02 мая в 20:17
      жаль,очень хотелось посмотреть
      BDA8181
      BDA8181
      02 мая в 20:14
      Обидно. Хороший матч был бы. Придется дальше смотреть клоунаду в Питере.
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