Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён из-за протестов фанатов

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02 мая 2021, 20:13

Матч 34-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» перенесён.

Как сообщается, полиция, клубы и представители Премьер-Лиги приняли такое решение после нарушения правил безопасности на стадионе. Фанаты «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против владельцев клуба около стадиона, часть болельщиков прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Новая дата проведения матча будет объявлена позже.