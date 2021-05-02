Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён из-за протестов фанатов

Матч 34-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» перенесён.
Как сообщается, полиция, клубы и представители Премьер-Лиги приняли такое решение после нарушения правил безопасности на стадионе. Фанаты «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против владельцев клуба около стадиона, часть болельщиков прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Новая дата проведения матча будет объявлена позже.
Да и рука у Сиссоко была в финале, так что, споры ни о чём..
Что до вчерашнего инцидента, то лично мне было бы интереснее посмотреть матч. Тем более что как я писал ранее, для Ливерпуля этот матч уже ничего не значит с турнирной точки зрения. Как и для МЮ.
Но на мой взгляд - это технарь. В ЛЧ так и было бы.
Но у клубов в АПЛ обязательства перед спонсорами и всё такое. Им виднее, в общем.
Да и рука у Сиссоко была в финале, так что, споры ни о чём..
Что до вчерашнего инцидента, то лично мне было бы интереснее посмотреть матч. Тем более что как я писал ранее, для Ливерпуля этот матч уже ничего не значит с турнирной точки зрения. Как и для МЮ.
Но на мой взгляд - это технарь. В ЛЧ так и было бы.
Но у клубов в АПЛ обязательства перед спонсорами и всё такое. Им виднее, в общем.