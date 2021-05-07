В Италии собираются сократить Серию А до 18 клубов

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07 мая 2021, 12:58

La Repubblica сообщает, что в Италии собираются сократить количество клубов Серии А до 18 штук.

Это связано с тем, что к сезону 2024/25 будет реформирована Лига чемпионов, из-за чего увеличится количество еврокубковых матчей. Чтобы снизить нагрузку календаря, скорее всего, будет принято решение сократить количество клубов Серии А.

Также отмечается, что подобные новшества могут применить и другие европейские топовые лиги.