ГлавнаяНовости

В Италии собираются сократить Серию А до 18 клубов

07 мая 2021, 12:58

La Repubblica сообщает, что в Италии собираются сократить количество клубов Серии А до 18 штук.

Это связано с тем, что к сезону 2024/25 будет реформирована Лига чемпионов, из-за чего увеличится количество еврокубковых матчей. Чтобы снизить нагрузку календаря, скорее всего, будет принято решение сократить количество клубов Серии А.

Также отмечается, что подобные новшества могут применить и другие европейские топовые лиги.

Все новости
РПЛ выпустила заявление по поводу переноса матча «Уфа» — «Арсенал»
16 мая Комментарии15
Официально«Уфа» и «Арсенал» начнут свой матч в 16:00 по московскому времени
16 мая Комментарии12
ОфициальноНачало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено
16 мая Комментарии12
Стамбул снова остался без финала Лиги чемпионов. «Ман Сити» и «Челси» сыграют в Порту
13 маяАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии3
ОфициальноФинал Лиги чемпионов перенесён из Стамбула в Порту
13 мая Комментарии20
«Локомотив» и «Зенит» в 3-й раз подряд сыграют в матче за Суперкубок России
12 мая Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
07 мая в 17:30
я давно говорил нам достаточно 12 команд в два круга 22 игры потом делятся на две шестёрки первая разыгрывает медали и места в еврокубках вторая кто вылетает и стыки, последняя вылетает предпоследняя стыковые матчи и было бы здорово и конкуренция и интенсивность матчей повысилась не было бы проходных матчей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Остапчук 67 (раскрыть)
07 мая в 13:09
У нас может автоматически сократиться. С новыми замашками на лицензирование, когда даже новые стадионы, построенные к ЧМ-18, НЕ ПРОХОДЯТ - негде играть будет.
Вообще, я в шоке, что они там замутили. Состав на следующий сезон просто непредсказуем.
Хоть с 1-2 места ФНЛ, хоть с 13-16 РПЛ. Будут выбирать чиновники в кабинетиках...
Остапчук 67
Остапчук 67
07 мая в 12:59
Нам тоже пора сократить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100