В Италии собираются сократить Серию А до 18 клубов

La Repubblica сообщает, что в Италии собираются сократить количество клубов Серии А до 18 штук.
Это связано с тем, что к сезону 2024/25 будет реформирована Лига чемпионов, из-за чего увеличится количество еврокубковых матчей. Чтобы снизить нагрузку календаря, скорее всего, будет принято решение сократить количество клубов Серии А.
Также отмечается, что подобные новшества могут применить и другие европейские топовые лиги.
Вообще, я в шоке, что они там замутили. Состав на следующий сезон просто непредсказуем.
Хоть с 1-2 места ФНЛ, хоть с 13-16 РПЛ. Будут выбирать чиновники в кабинетиках...
Вообще, я в шоке, что они там замутили. Состав на следующий сезон просто непредсказуем.
Хоть с 1-2 места ФНЛ, хоть с 13-16 РПЛ. Будут выбирать чиновники в кабинетиках...