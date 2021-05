«Ливерпуль» сегодня направлялся на «Олд Траффорд», где скоро сыграет против МЮ .

Автобус клуба был заблокирован в переулке возле отеля, где остановилась команда. Путь автобусу перекрыли несколько машин, позже полиция расчистила дорогу.

Cars have blocked Liverpool's coach from arriving at Old Trafford