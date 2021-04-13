Ушёл из жизни главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили скончался сегодня утром. Об этом сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.
Ярдошвили — заслуженный врач Российской Федерации. Специалист входил в медицинский совет Российского футбольного союза. Главным врачом «Динамо» стал в 2016 году, сменив Андрея Багдасаряна. До этого специалист возглавлял медицинскую службу футбольного ЦСКА. С 1998 по 2012 годы Ярдошвили работал в сборной России. С 1992 по 2012 год Ярдошвили работал врачом в «Локомотиве».