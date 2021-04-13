ГлавнаяНовости

Ушёл из жизни главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили

13 апреля 2021, 09:58

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили скончался сегодня утром. Об этом сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

Ярдошвили — заслуженный врач Российской Федерации. Специалист входил в медицинский совет Российского футбольного союза. Главным врачом «Динамо» стал в 2016 году, сменив Андрея Багдасаряна. До этого специалист возглавлял медицинскую службу футбольного ЦСКА. С 1998 по 2012 годы Ярдошвили работал в сборной России. С 1992 по 2012 год Ярдошвили работал врачом в «Локомотиве».

Все новости
Мать Игуаина умерла в возрасте 64 лет
27 апреля
В 20 лет умер экс-футболист «Лас-Пальмас»
26 апреля
Футболист молодёжной команды «Знамени Труда» умер во время матча
04 апреля
Умер чемпион СССР в составе ЦСКА Валентин Афонин
02 апреля
Капитан футбольного клуба из Англии умер в 32 года
01 апреля
Тренер сборной Испании Энрике застрял в лифте и опоздал на игру с Косово
01 апреля Комментарии5
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
Rambler's Top100