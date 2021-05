Защитник принял решение покинуть «Арсенал».

Как сообщается, футболист уже уведомил руководство лондонского клуба о своём решении. У Луиса есть варианты продолжения карьеры в МЛС и Бразилии.

David Luiz will leave Arsenal at the end of the season, Goal can confirm 👋 pic.twitter.com/ZvRETrl2rE