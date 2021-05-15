Николича не устраивает контракт, который ему предложил «Локомотив»

«Локомотив» хочет продлить контракт с главным тренером клуба Марко Николичем.
Как сообщается, «железнодорожники» предложили сербскому специалисту новую сделку на три года с увеличением заработной платы. Однако в контракте есть пункт, согласно которому компенсация при увольнении будет зависеть от занимаемого на момент расставания с тренером места в таблице.
Некоторые пункты нового соглашения не устраивают Николича. Пока он не готов подписать такую сделку. После завтрашнего матча с «Уралом» Марко улетит из России в отпуск.