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Николича не устраивает контракт, который ему предложил «Локомотив»

15 мая 2021, 23:29

«Локомотив» хочет продлить контракт с главным тренером клуба Марко Николичем.

Как сообщается, «железнодорожники» предложили сербскому специалисту новую сделку на три года с увеличением заработной платы. Однако в контракте есть пункт, согласно которому компенсация при увольнении будет зависеть от занимаемого на момент расставания с тренером места в таблице.

Некоторые пункты нового соглашения не устраивают Николича. Пока он не готов подписать такую сделку. После завтрашнего матча с «Уралом» Марко улетит из России в отпуск.

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Все комментарии
mortid
mortid
вчера в 13:09
Лысый возомнил себя великим. Скажите ему: "Не хочешь кулеш, тогда ничего не поешь". Пусть едет в Европу, а мы посмотрим, кто там предложит ему жирнее контракт чем в Локо.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 12:32
Николич слил возможность поиграть в ЛЧ ! Ганчаренко 2.0 !
d_fincher
d_fincher ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 11:34
совершенно и на 100% очевидно, что перевесит огромный ум руководства Локо, как уже перевесил с чемпионской командой Сёмина. они сейчас уверовали в свою гениальность - думают, что с тренерами будет вести всегда. еще одна ошибка - и Локо в середине таблице.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:24
Ничё,Палыча вернут,и все будут удовлетворены.Правда,без дальнейших успехов.
Рефери
Рефери ответ ARMENIAN (раскрыть)
вчера в 11:08
спасибо, поправили
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:07
Три матча с общим счётом 2:16 - Кубок, серия 11 побед. Что перевесит?
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 11:02
не устаивают Николича.
berda2003
berda2003
вчера в 10:13
не могут простить зенит? так не он же с 96ами в трусах, бегал по полю в питере...
cska59
cska59
вчера в 09:58
Ах не устраивает,тогда- воооооооон........ .(шутка).
YVG
YVG
вчера в 08:05
Хватит тедесок плодить.
particular
particular
вчера в 07:53, ред.
Если Локо готов снова искать тренера и ковыряться в кадровом мусоре, то, конечно, можно и дальше с умным видом гнуть линию прагматизма и осторожности...
valt134
valt134
вчера в 06:10
Во 75 жадная...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:42
Тут стоит поторговаться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:24
Николича надо сохранить.
Аксинья
Аксинья
вчера в 04:47
Ключевое слово в этой статье содержится в последней фразе. Заметьте УЛЕТИТ, а не уедет на поезде))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 03:25
Берите Тедеску !
протон1
протон1
вчера в 00:49
семин чем не устраивал?:
ABir
ABir
вчера в 00:18
У каждого свои интересы, но нового кандидата на пост главного тренера у ржд похоже нет, значит будут договариваться с Николичем
Ironigor
Ironigor
15 мая в 23:45
Всё это опять Утиные истории !!! Я думаю всё будет хорошо 👍!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 23:44
Торг уместен - это нормально.
1bear
1bear
15 мая в 23:36
...думаю,что договорятся
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