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«Краснодар» объявил о продлении контракта с Кристианом Рамиресом

15 мая 2021, 19:44

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о продлении контракта с защитником Кристианом Рамиресом.

«Быки» достигли соглашения с Кристианом Рамиресом о продлении контракта на три года. Изначально срок его трудового соглашения завершался в конце июня 2022 года, новая дата окончания контракта – 30 июня 2025 года.

Эквадорский защитник выступает за «Краснодар» больше четырех лет. Он провел за «чёрно-зеленых» 135 матчей, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:25
Шустрый мужичок с весьма интересным стилем-изумительными ходами и ляпами вперемешку.
valt134
valt134
вчера в 06:13
Работяга...
Vave666
Vave666
15 мая в 22:33
Он обязательно ещё прибавит! Рвения не занимать, но его стихия скорее атака...
виктор бочарников
виктор бочарников
15 мая в 21:30, ред.
Хорошая новость, защитные ряды быкам надо укреплять,ещё бы бедолагу Кайо куда нибудь пристроить да найти Нью-Грантвиста и будет норм.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 мая в 20:17
Продление контракта с Рамиресом пойдёт на пользу быкам.
berda2003
berda2003
15 мая в 20:10
хорошая новость...
Ironigor
Ironigor
15 мая в 20:05
Шедевральный паренёк достался Быкам !!!
Честный Зритель
Честный Зритель
15 мая в 20:03
Да он пахал как надо...как Мусаев умудрился потерять на тренировке самого не ломаемого игрока Краснодара ...загадка...защита лишилась второго флангового столпа...(центральные были слабыми но Петров и Рамирес цемент плюс к атакам подключались чотко).... результат видим
particular
particular
15 мая в 19:48, ред.
Индеец - светлое пятно в защитных порядках Краснодара... Обоснованно 👍

"...Настоящему индейцу надо только одного,
Да и этого не много, да почти что ничего.
Если ты, чувак, индеец, ты найдёшь себе оттяг,
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк..." (гр. "Ноль")
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