«Краснодар» объявил о продлении контракта с Кристианом Рамиресом

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15 мая 2021, 19:44

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о продлении контракта с защитником .

«Быки» достигли соглашения с Кристианом Рамиресом о продлении контракта на три года. Изначально срок его трудового соглашения завершался в конце июня 2022 года, новая дата окончания контракта – 30 июня 2025 года.

Эквадорский защитник выступает за «Краснодар» больше четырех лет. Он провел за «чёрно-зеленых» 135 матчей, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.