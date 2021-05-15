«Краснодар» объявил о продлении контракта с Кристианом Рамиресом

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о продлении контракта с защитником Кристианом Рамиресом.
«Быки» достигли соглашения с Кристианом Рамиресом о продлении контракта на три года. Изначально срок его трудового соглашения завершался в конце июня 2022 года, новая дата окончания контракта – 30 июня 2025 года.
Эквадорский защитник выступает за «Краснодар» больше четырех лет. Он провел за «чёрно-зеленых» 135 матчей, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.
"...Настоящему индейцу надо только одного,
Да и этого не много, да почти что ничего.
Если ты, чувак, индеец, ты найдёшь себе оттяг,
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк..." (гр. "Ноль")
"...Настоящему индейцу надо только одного,
Да и этого не много, да почти что ничего.
Если ты, чувак, индеец, ты найдёшь себе оттяг,
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк..." (гр. "Ноль")