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«Локомотив» готовит для Гильерме новый контракт

14 мая 2021, 14:40

Как сообщает источник, «Локомотив» готовит новый контракт для 35-летнего голкипера Гильерме.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до зимы 2022 года.

В клубе считают Гильерме одним из лидеров и ключевым игроком команды. По мнению руководства железнодорожников, Гильерме — лучший вратарь России на данный момент.

Напомним, что Гильерме не попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

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Все комментарии
valt134
valt134
14 мая в 22:32
Недальновидно. Его лучшие годы позади. Но я желаю «проводницам» его подписать. Конкурентов нужно ослаблять и топить.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 20:14
Не понимаю оптимизма болельщиков Локо. На данный момент Маринато - это просто неплохой вратарь и не более , и не менее. Ошибки в последнее время допускает регулярно . Так что молодого и перспективного нужно искать в любом случае. Годы уже не детские, дают о себе знать. Но решать руководству , посмотрим на парня в следующем сезоне. Как ни крути , но это не Буффон и даже не Акинфеев.
Всем здоровья.
Levadia
Levadia
14 мая в 19:44
На данный момент хорош,но замену-то нужно уже подбирать.
Никто не знает,что с ним завтра будет.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
14 мая в 19:41
Гиля один из лучших вратарей,это бесспорно.
Сп62
Сп62
14 мая в 19:26
Может и не лучший, но в топ 5 я бы его включил.
League1
League1
14 мая в 18:36, ред.
Гильерма - лучший вратарь россии в данный момент. Он должен защищать ворота россии.
rubinovyi2
rubinovyi2
14 мая в 17:11
Ну-ну,лучший,если к раме привязать,что-бы из нее не выходил,то может и потянет..))))
sten312
sten312 ответ Алексей Ступников 1 (раскрыть)
14 мая в 17:09, ред.
Не обсуждается и число мячей ,которые зенит накидал лучшему в одной отдельно взятой игре.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ника228 (раскрыть)
14 мая в 16:50, ред.
Особой супер надёжностью ни Максименко, ни Сафонов не отличаются. Единственный их реальный плюс пока это возраст. А по надежности и Беленов, и лантратов повыше будут оба
Ника228
Ника228 ответ makkie (раскрыть)
14 мая в 15:28
Даже зенит не может найти нормального вратаря , уже много лет( с его то баблом ) . Спартаку и Краснодару тупо повезло с молодыми вратарями .
Поэтому у локо нет выбора, кроме как использовать Гильерме , пока он в форме .
.. Крепкого иностранца всегда можно будет купить, если Гильерме начнет проседать, вопрос в лимите.
swed27
swed27
14 мая в 15:25
Все равно надо искать хорошего кипера
Ника228
Ника228
14 мая в 15:24
не ну в нашем чемпионате он может и до 50 лет играть . Вопрос в том, сколько он сможет тянуть лигу чемпионов , там то удары посложнее брать будет .
shlomo
shlomo
14 мая в 15:02
Тут нужно сильно подумать...причем руководству в первом лице
makkie
makkie
14 мая в 15:01
35 лет уже... лучше бы замену подыскивали, а то потом будут суетиться.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Loko best (раскрыть)
14 мая в 15:01
Наверное это тянется со времён весны-осени
Алексей Ступников 1
Алексей Ступников 1
14 мая в 14:59
Гиля лучший воротчик в России. И это не обсуждается.
Ironigor
Ironigor
14 мая в 14:51
Гельерме достоин,ещё может защищать цвета Локомотива.
Captan08
Captan08
14 мая в 14:51
Лучший вратарь в России ?! От какого ЖЭКа ?!
Loko best
Loko best
14 мая в 14:48
Гильерме-лучший вратарь второй части сезона.Но вот я одного не пойму,зачем заключать контракты до зимы,т.е. до середины сезона????
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