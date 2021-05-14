«Локомотив» готовит для Гильерме новый контракт

Как сообщает источник, «Локомотив» готовит новый контракт для 35-летнего голкипера Гильерме.
Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до зимы 2022 года.
В клубе считают Гильерме одним из лидеров и ключевым игроком команды. По мнению руководства железнодорожников, Гильерме — лучший вратарь России на данный момент.
Напомним, что Гильерме не попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Никто не знает,что с ним завтра будет.
Никто не знает,что с ним завтра будет.
Поэтому у локо нет выбора, кроме как использовать Гильерме , пока он в форме .
.. Крепкого иностранца всегда можно будет купить, если Гильерме начнет проседать, вопрос в лимите.
Поэтому у локо нет выбора, кроме как использовать Гильерме , пока он в форме .
.. Крепкого иностранца всегда можно будет купить, если Гильерме начнет проседать, вопрос в лимите.