«Локомотив» готовит для Гильерме новый контракт

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14 мая 2021, 14:40

Как сообщает источник, «Локомотив» готовит новый контракт для 35-летнего голкипера Гильерме.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до зимы 2022 года.

В клубе считают Гильерме одним из лидеров и ключевым игроком команды. По мнению руководства железнодорожников, Гильерме — лучший вратарь России на данный момент.

Напомним, что Гильерме не попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020.