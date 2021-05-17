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Кейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом

17 мая 2021, 21:58

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет перейти в другой клуб этим летом.

Sky Sports сообщает, что Кейн повторно сообщил руководству клуба, что хочет уйти. В свою очередь «Тоттенхэм» не хочет продавать лучшего бомбардира АПЛ.

По информации источника, на контакт с агентами Кейна уже выходили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 07:34
неужели это случится ? не верится
DXTK
DXTK ответ заDOOMчивый (раскрыть)
18 мая в 16:30
ну кейн воспитанник клуба, также как и Сол Кембелла капитан шпор...... вот ты фанат Ливерпуля...а представть Джеррард ушел бы в Челси за Титулом АПЛ, чтобы ты тогда говорил, или эватарка красных у тебя ничего не значит, Майк Оуэн же выстыпал за МЮ и выиграл АПЛ раньше ливерплуя ....а он для вас предателем стал......

да он не в арсенал собрался, но переход в мешок...а МС Челси МЮ это мешки, ради чего он туда переходит, не только ради трофеев, ну и бала подзаработать и играть в еврокубках. и бросить клуб в трудный период......если бы он ушел когда клуб играл в лЧ сюда могли бы прейти игроки а сейчас клуб может без европы остаться и кто сюда пойдет.
lobsterdam
lobsterdam ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 мая в 10:20
трофеи ни при чем, главное - бабло и всякие бонусы, которыми заманивают игроков при переходе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ DXTK (раскрыть)
18 мая в 09:53
Вот Месси не Иуда, сидит "пожизненно" в Барсе))) Безусловно,быть финалистом ЛЧ - почётно,но вот есть уверенность что Кейн заслуживает большего. Да и не только Кейн,но и Сон. Команда из топ-4 надолго вылетела и теперь довольствуется ЛЕ. Виноват ли в этом Харри или Сон? Да и причём тут иудство? Это же работа,к примеру тебе предложили перспективную работу в прогрессирующей компании - ну кто же туда не пойдёт? Ведь игрок понимает дальнейшие перспективы в этом клубе. Он итак всё лучшее отдал Шпорам. Бэйл,Модрич - мгновенно переехали в Мадрид,в самом соку и навряд ли пожалели. Если человек не видит будущего,а ещё хуже.когда он его видит и понимает,что всёпропало,то нет ничего удивительного в том,что пути должны разойтись. Ещё Уго уйдёт и Сон,вот тогда будет вообще ЖЕСТЬ,а так терпимо.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
18 мая в 09:42
зная Леви - никакого обмена не будет,тут ещё надо умудриться выклянчать рассрочку на пару-тройку лет. Да в принципе кого может предложить РЕАЛ - Бэйла))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 мая в 09:39
ну так и понятно.что благодаря Пончику, Хари хоть побывал в финале ЛЧ. Возможно ещё теплилась надежда на Жозе,но после его диверсии, Рыцарь сообразил, что со Шпорами трофеев не видать,как собственных ушей.Да и дело не только в трофеях.тут даже не понятно кто станет тренером,а годы то лучшие уже уходят.Только вот главное не повторить карьеру Эриксена или Азара. Если переходить в АПЛ,то из предполагаемых клубов,лучше в Челси,потому что в Сити не подойдёт к философии каталонца,а Тухель найдёт ему нужное место и подскажет партнёрам,что бы "грузили" на него. А может Реал его прикупит?
San Skra
San Skra
18 мая в 08:41
Возможно в Рому нацелился...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 мая в 07:02
Думаю в МС перейдет, к сожалению. МЮ продлит Кавани значит подпишет Санчо, Кейна уже купить не сможет. Для ПСЖ приоритетнее подписать Роналду.
Тео Джонс
Тео Джонс
18 мая в 00:42
Давно пора бросать этот днищенской бестрофейник, но кто же отвалит за него 100+ лям то?))
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ allemz (раскрыть)
18 мая в 00:10
У Челси нет центрфорварда топ уровня и это самая большая проблема команды. Жиру слишком стар, а Абрахам слишком ленив, Вернер - неэффективен в центре. Сейчас команда явна страдает от отсутствия топового форварда, способного забивать голы, реализация хромает на обе ноги. Насколько он подойдёт... но тут Тухелю решать (надеюсь ему...).
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 мая в 00:01
Отчего же? Жаль, если не уйдёт! Харри уже явно пересидел в Шпорах! Он заслужил свой шанс!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
17 мая в 23:59
Смотря за сколько его продадут. Если за 100, кто его купит? Челси только возможно. А если обменять на игроков, то возможно перейдёт, например в барсу или реал.
Akatsuki72
Akatsuki72
17 мая в 23:59
Ураган сделал для Шпор всё, что мог и давно пора ему в команду, которая борется за трофеи, он это заслужил! Конечно лично я был бы только рад увидеть Кейна в Челси, да ещё бы если и Сона дёрнуть из Шпор, то вопрос с атакующей линией был бы закрыт! Ну а там посмотрим, кого он выберет! Но в любом случае желаю Харри удачи, кого бы он не выбрал!
Ironigor
Ironigor ответ allemz (раскрыть)
17 мая в 23:10
Я не знаю кто куда отправиться, но в Челси ему делать нечего, да и Гвардиола его навряд ли возьмёт.
allemz
allemz ответ Ironigor (раскрыть)
17 мая в 22:50
У МЮ есть Кавани,
У Челси есть Вернер (и плевать что у него синдром Роналды, из него все соки выжмут пока свои 60 лямов не отработает),
У МС уходит главный бомбардир команды и 10 номер остается вакантным, команда нуждается в охотнике соразмерной величины, про Жезуса и не спрашивайте, летом в Зенит отправится
Hoyar
Hoyar
17 мая в 22:35, ред.
Ему давно пора пойти на повышение. Думаю за вырученные деньги можно купить несколько хороших футболистов.
Ironigor
Ironigor
17 мая в 22:25, ред.
Челси и Ман Сити он не нужен. У этих клубов чуть другая тактика, где он может не вписаться, а экспериментировать с 28 летним, я думаю не стоит и не будет Тухель точно, да и Гвардиола. Это моё субъективное мнение. В любом случае пожелаем ему Удачи в любом клубе, он работяга на поле и от него может быть только польза! Всем Добра!
DXTK
DXTK
17 мая в 22:18
Иуда......... так и остался пухлым канониром..... что заложено в детстве с годами не проходит......бежит за трофеями.)))) сол Кембел номер два, хорошо что Арсенал сейчас в опе а то убежал бы к ним. беги в челси МС МЮ ПСЖ под крылушко почета и делли алли с собой прехвати.
dimagas2
dimagas2
17 мая в 22:15
2 раза уже известил что ли?
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 22:14
Решение , которое напрашивалось очень давно. Век футболиста недолог , а Харри в июле уже 28 стукнет. Человек знает себе цену и понимает, что он вполне может в другой команде так же быть лидером и главное - это бороться за трофеи. Шпоры же пока о трофеях могут только мечтать.
Хотелось бы увидеть Харри в более солидном клубе.
Ждем лета, там все и прояснится.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 мая в 21:58
Жаль если уйдёт!
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