Кейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет перейти в другой клуб этим летом.
Sky Sports сообщает, что Кейн повторно сообщил руководству клуба, что хочет уйти. В свою очередь «Тоттенхэм» не хочет продавать лучшего бомбардира АПЛ.
По информации источника, на контакт с агентами Кейна уже выходили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».
Хотелось бы увидеть Харри в более солидном клубе.
Ждем лета, там все и прояснится.
Всем здоровья.
Хотелось бы увидеть Харри в более солидном клубе.
Ждем лета, там все и прояснится.
Всем здоровья.