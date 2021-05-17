Кейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом

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17 мая 2021, 21:58

Форвард «Тоттенхэма» хочет перейти в другой клуб этим летом.

Sky Sports сообщает, что Кейн повторно сообщил руководству клуба, что хочет уйти. В свою очередь «Тоттенхэм» не хочет продавать лучшего бомбардира АПЛ .

По информации источника, на контакт с агентами Кейна уже выходили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».