«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы

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17 мая 2021, 16:36

«Лацио» намерен найти нового основного вратаря на следующий сезон.

Нынешний первый номер римского клуба покинет команду этим летом. «Бело-голубые» не рассчитывают на в качестве основного вратаря, он может быть продан.

Как сообщается, «Лацио» рассматривает вариант с подписанием из «Челси». Ему будет предложена роль первого номера в римском клубе. Голкипер может согласиться на данный переход, чтобы получать игровое время.

Ранее ходили слухи о том, что Кепа готов уйти в аренду.