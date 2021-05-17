«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы

«Лацио» намерен найти нового основного вратаря на следующий сезон.
Нынешний первый номер римского клуба Пепе Рейна покинет команду этим летом. «Бело-голубые» не рассчитывают на Томаса Стракошу в качестве основного вратаря, он может быть продан.
Как сообщается, «Лацио» рассматривает вариант с подписанием Кепы Аррисабалаги из «Челси». Ему будет предложена роль первого номера в римском клубе. Голкипер может согласиться на данный переход, чтобы получать игровое время.
Ранее ходили слухи о том, что Кепа готов уйти в аренду.