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«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы

17 мая 2021, 16:36

«Лацио» намерен найти нового основного вратаря на следующий сезон.

Нынешний первый номер римского клуба Пепе Рейна покинет команду этим летом. «Бело-голубые» не рассчитывают на Томаса Стракошу в качестве основного вратаря, он может быть продан.

Как сообщается, «Лацио» рассматривает вариант с подписанием Кепы Аррисабалаги из «Челси». Ему будет предложена роль первого номера в римском клубе. Голкипер может согласиться на данный переход, чтобы получать игровое время.

Ранее ходили слухи о том, что Кепа готов уйти в аренду.

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dimagas2
dimagas2
17 мая в 19:32
Не думаю что у Лацио есть на него бабло,даже аренда маловероятна у него З/П что-то около 200тонн в неделю.
sv_1969
sv_1969
17 мая в 17:28
Пускай покупают!
ДАША Д
ДАША Д
17 мая в 16:36
Его зарплату не потянут.
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