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«Интер» может на год продлить контракт с Д'Амброзио

18 мая 2021, 09:11

По данным источника, «Интер» может продлить контракт с защитником Данило Д'Амброзио еще на один год.

Действующий договор с 32-летним футболистом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее Данило интересовались «Монако» и «Фиорентина».

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Rheinfall
Rheinfall
18 мая в 12:41
La Nazione: Фиорентина заинтересована в Сенси, итальянец оценивается в 12-15 млн

PS нужно скидывать этого хрона неприменно
Rheinfall
Rheinfall
18 мая в 12:40
Tuttosport: Похоже, что всем игрокам, у которых истекают контракты, суждено попрощаться с Интером: Паделли, Раноккья, Д'Амброзио, Коларов и Янг. Также под вопросом Видаль, Санчес, Весино и Перишич.
Rheinfall
Rheinfall
18 мая в 12:38
Sport Mediaset: Конте хочет остаться и готов урезать зарплату, но требует точных экономических и технических гарантий. Он мог бы согласиться с обновлением контракта в сторону понижения, но просит, чтобы клуб сделал все, чтобы остались большие игроки, такие, как например Лаутаро. Стивен Чжан к пятнице должен получить заем в размере 300 млн, который сделает казну клуба более устойчивей.
VeniaminS
VeniaminS
18 мая в 09:34
Ну да,скоро на пенсию.
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