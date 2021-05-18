«Интер» может на год продлить контракт с Д'Амброзио

1621318272

18 мая 2021, 09:11

По данным источника, «Интер» может продлить контракт с защитником еще на один год.

Действующий договор с 32-летним футболистом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее Данило интересовались «Монако» и «Фиорентина».