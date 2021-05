«Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон-2021/2022

«Ливерпуль» на официальном сайте представил фото нового домашнего комплекта формы на сезон-2021/22.

Основной цвет комплекта бренда Nike — красный. Вставки выполнены в коралловом цвете с узором в виде диагональных молний.

It's time! 🤩



🥁 Introducing our new 2021/22 @nikefootball home kit 🔥 pic.twitter.com/tNMSXmQ82q

LFC