«Бавария» обновила логотип, добавив пятую звезду

«Бавария» после девятого чемпионства подряд опубликовала новый логотип клуба. Теперь на эмблеме мюнхенцев будет пять звёзд. Обновлённый логотип прокомментировал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Пять звёзд на нашей форме символизируют победы в 30 розыгрышах чемпионата Германии с момента основания Бундеслиги в 1963 году.
Это заслуга многих поколений игроков и доказательство многолетней стабильности «Баварии» на самом высоком уровне.
⭐⭐⭐⭐⭐— 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 18, 2021
30. Bundesliga Meistertitel. Die Vorfreude auf den fünften Stern! 🔴⚪ #MiaSanMeister #MiaSanMia