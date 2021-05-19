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«Бавария» обновила логотип, добавив пятую звезду

19 мая 2021, 04:51

«Бавария» после девятого чемпионства подряд опубликовала новый логотип клуба. Теперь на эмблеме мюнхенцев будет пять звёзд. Обновлённый логотип прокомментировал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Пять звёзд на нашей форме символизируют победы в 30 розыгрышах чемпионата Германии с момента основания Бундеслиги в 1963 году.

Это заслуга многих поколений игроков и доказательство многолетней стабильности «Баварии» на самом высоком уровне.

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
19 мая в 10:46
Потом просто вокруг круга вешать будут? А когда и там место закончится то куда дальше?
Mangur
Mangur
19 мая в 07:48
Машина. Не плохо смотрится
swed27
swed27
19 мая в 05:34
Звезда имени Флика
ДСА
ДСА
19 мая в 05:22
Реальный лидер немецкого футбола.
STVA 1
STVA 1
19 мая в 05:22
Имеет право
ОПС
ОПС
19 мая в 04:57
Звезды - это хорошо.
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