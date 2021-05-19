«Бавария» обновила логотип, добавив пятую звезду

«Бавария» после девятого чемпионства подряд опубликовала новый логотип клуба. Теперь на эмблеме мюнхенцев будет пять звёзд. Обновлённый логотип прокомментировал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Пять звёзд на нашей форме символизируют победы в 30 розыгрышах чемпионата Германии с момента основания Бундеслиги в 1963 году.

Это заслуга многих поколений игроков и доказательство многолетней стабильности «Баварии» на самом высоком уровне.