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Канте может пропустить заключительный матч Английской Премьер-Лиги

21 мая 2021, 22:44
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 38-го тура Английской Премьер-Лиги против «Астон Виллы».

Андреас Кристенсен будет в команде. Сегодня и вчера он провел полную тренировку, мы не заметили никаких проблем, поэтому он вернется в команду.

Вчера Кай Хаверц прошел обследование и завтра будет тренироваться с командой. Что касается НГоло Канте, тут всё не так просто, но есть некоторая надежда, что завтра он, возможно, присоединится к команде на тренировке. Если не получится завтра, то он будет с нами работать в понедельник.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
23 мая в 15:11
Главное восстановиться полностью к финалу.
dimagas2
dimagas2
21 мая в 23:15
Пусть будет готов к финалу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 мая в 22:47
Это очень плохо...
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