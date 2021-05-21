Канте может пропустить заключительный матч Английской Премьер-Лиги

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 38-го тура Английской Премьер-Лиги против «Астон Виллы».

Андреас Кристенсен будет в команде. Сегодня и вчера он провел полную тренировку, мы не заметили никаких проблем, поэтому он вернется в команду.

Вчера Кай Хаверц прошел обследование и завтра будет тренироваться с командой. Что касается НГоло Канте, тут всё не так просто, но есть некоторая надежда, что завтра он, возможно, присоединится к команде на тренировке. Если не получится завтра, то он будет с нами работать в понедельник.