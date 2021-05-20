Форвард «Вулверхэмптона» будет играть в защитном шлеме до конца карьеры

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20 мая 2021, 23:41

Нападающий «Вулверхэмптона» получил перелом черепа в матче 10-го тура Английской Премьер-Лиги против «Арсенала» после столкновения с защитником «канониров» Давидом Луисом. Из-за этой травмы мексиканец пропустил почти весь сезон.

Врач «Вулверхэмптона» Мэтт Перри сообщил, что после данной травмы Хименес будет играть в защитном шлеме до завершения карьеры.

Напомним, что ранее после перелома черепа в шлеме играли защитник «Интера» Кристиан Киву и голкипер «Челси» Пётр Чех.