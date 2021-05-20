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Форвард «Вулверхэмптона» будет играть в защитном шлеме до конца карьеры

20 мая 2021, 23:41

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес получил перелом черепа в матче 10-го тура Английской Премьер-Лиги против «Арсенала» после столкновения с защитником «канониров» Давидом Луисом. Из-за этой травмы мексиканец пропустил почти весь сезон.

Врач «Вулверхэмптона» Мэтт Перри сообщил, что после данной травмы Хименес будет играть в защитном шлеме до завершения карьеры.

Напомним, что ранее после перелома черепа в шлеме играли защитник «Интера» Кристиан Киву и голкипер «Челси» Пётр Чех.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
26 мая в 10:48
Лучше уж завершить карьеру или идти в чемпионат с менее дурными защитниками. В АПЛ ему будет тесно.
The Frei
The Frei
21 мая в 23:43
А теперь вопрос, можно ли ему вообще играть головой, даже в шлеме?

Пётру Чеху незачем было играть головой, а вот для напа, это прямая обязанность.
протон1
протон1
21 мая в 01:04
петр чех уже снял шлем
sv_1969
sv_1969
20 мая в 23:43
Здоровья Раулю! Игра головой была сильной стороной его игры!
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