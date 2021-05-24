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Манджукич объявил об уходе из «Милана»

24 мая 2021, 16:26

Нападающий Марио Манджукич в своём инстаграме объявил, что покидает «Милан».

Было приятно играть за «Милан». Я благодарен руководству клуба за предоставленную мне возможность, тренерскому штабу за их самоотверженный труд и моим товарищам по команде, которые являются не только отличными игроками, но и отличными людьми. Я рад, что нам удалось добиться того, что этот великий клуб вернулся в Лигу чемпионов. Я желаю всем в клубе только самого лучшего в будущем.

Напомним, что Манджукич перешёл в «Милан» в январе этого года.

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10 ответ Изгой (раскрыть)
25 мая в 09:24
дело не в этом Марио уже никакой, не волнуйся Милан будет стабилен в топ 4
Изгой
Изгой
24 мая в 18:27
Правильно делает, вернулся Милан явно ненадолго. Ожидается крутое пике)
1bear
1bear
24 мая в 17:53
как Кокоша,всё время на больничном,никто его удерживать не будет...
...или МЛС,или на пенсию
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 16:52
Скорее всего Марио решил бутсы повесить на гвоздь.
ДСА
ДСА
24 мая в 16:28
Его попросили на выход.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 мая в 16:28
Очень жаль что уходит
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