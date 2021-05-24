Манджукич объявил об уходе из «Милана»

Нападающий в своём инстаграме объявил, что покидает «Милан».

Было приятно играть за «Милан». Я благодарен руководству клуба за предоставленную мне возможность, тренерскому штабу за их самоотверженный труд и моим товарищам по команде, которые являются не только отличными игроками, но и отличными людьми. Я рад, что нам удалось добиться того, что этот великий клуб вернулся в Лигу чемпионов. Я желаю всем в клубе только самого лучшего в будущем.