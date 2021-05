Гвардиола – лучший наставник года в Англии по версии Ассоциации тренеров

Рулевой «Манчестер Сити» назван лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).

В текущем сезоне «горожане» под руководством испанского специалиста заняли первое место в АПЛ , а также завоевали Кубок Лиги.

Pep Guardiola wins The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year 🏆



View the full list of #LMAAnnualAwards winners here: https://t.co/SobCNkgQOT pic.twitter.com/sNE1YhWtrr