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Гвардиола – лучший наставник года в Англии по версии Ассоциации тренеров

25 мая 2021, 00:13

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назван лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).

В текущем сезоне «горожане» под руководством испанского специалиста заняли первое место в АПЛ, а также завоевали Кубок Лиги.

Накануне Гвардиола рассказал, что является самым сложным в работе главного тренера.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
25 мая в 08:33
Заслуженно, наверное.
Хотя, надо ещё отметить Мойеса и Бьелсу.
Их команды показали результат превышающий возможности команд.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
25 мая в 00:58
Значит, мой Нольтета зря доминировал(((
BBK33
BBK33
25 мая в 00:37
Новые горизонты. Ньюкасл. Слабо?
1bear
1bear
25 мая в 00:34
как будто уже ЛЧ выиграли,хотя МС - фаворит
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