Гвардиола – лучший наставник года в Англии по версии Ассоциации тренеров

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назван лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).
В текущем сезоне «горожане» под руководством испанского специалиста заняли первое место в АПЛ, а также завоевали Кубок Лиги.
Pep Guardiola wins The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year 🏆— LMA (@LMA_Managers) May 24, 2021
View the full list of #LMAAnnualAwards winners here: https://t.co/SobCNkgQOT pic.twitter.com/sNE1YhWtrr
Накануне Гвардиола рассказал, что является самым сложным в работе главного тренера.
Хотя, надо ещё отметить Мойеса и Бьелсу.
Их команды показали результат превышающий возможности команд.
Хотя, надо ещё отметить Мойеса и Бьелсу.
Их команды показали результат превышающий возможности команд.