Гвардиола – лучший наставник года в Англии по версии Ассоциации тренеров

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25 мая 2021, 00:13

Рулевой «Манчестер Сити» назван лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).

В текущем сезоне «горожане» под руководством испанского специалиста заняли первое место в АПЛ , а также завоевали Кубок Лиги.

Pep Guardiola wins The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year 🏆



View the full list of #LMAAnnualAwards winners here: https://t.co/SobCNkgQOT pic.twitter.com/sNE1YhWtrr — LMA (@LMA_Managers) May 24, 2021

Накануне Гвардиола рассказал, что является самым сложным в работе главного тренера.