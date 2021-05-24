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В Москве представили Кубок Евро-2020

24 мая 2021, 12:05

Открытие выставки Кубка Анри Делоне, которым награждают победителя Евро-2020, состоялось в московском Парке Горького.

Тур кубка проходит по всем городам-организаторам Евро-2020. Однако для России было сделано исключение — кубок посетил Санкт-Петербург (22-23 мая) и Москву.

Европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья, в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Ранее стало известно, что в Москве откроют фан-зону для просмотра матчей Евро-2020.

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Источник: tass.ru
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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 13:02
Примета хорошая может стать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 мая в 12:11
Вот пусть у нас и останется,удачи нашей сборной!
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