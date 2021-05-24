Роналду — лучший игрок сезона в «Ювентусе»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком туринского клуба по итогам сезона 2020/21.
Лучшим игроком мая в составе «бьянконери» был признан хавбек Хуан Куадрадо.
Abbiamo DUE PREMI #MVP per chiudere la stagione!@Cuadrado 🏆MVP di Maggio@Cristiano 🏆MVP of the Year!— JuventusFC (@juventusfc) May 24, 2021
👏👏👏
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Напомним, что Роналду — лучший бомбардир сезона Серии А.
но продавать надо срочно !
но продавать надо срочно !
Если кто и заслуживает, то это Кьеза.
Если кто и заслуживает, то это Кьеза.
Но выбирая из двух зол выбрали меньшую...не дай ей эту награду и она снова устроила бы АД в раздевалке с соплями, истериками, рыданиями, угрозами суицида и прочей подростковой ерундой. Хотят по тихому сплавить без конфликтов и забыть как страшный сон.
Но выбирая из двух зол выбрали меньшую...не дай ей эту награду и она снова устроила бы АД в раздевалке с соплями, истериками, рыданиями, угрозами суицида и прочей подростковой ерундой. Хотят по тихому сплавить без конфликтов и забыть как страшный сон.