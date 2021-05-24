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Роналду — лучший игрок сезона в «Ювентусе»

24 мая 2021, 12:31

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком туринского клуба по итогам сезона 2020/21.

Лучшим игроком мая в составе «бьянконери» был признан хавбек Хуан Куадрадо.

Напомним, что Роналду — лучший бомбардир сезона Серии А.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:28
лучший-то он лучший ...
но продавать надо срочно !
kinderpingui
kinderpingui
24 мая в 21:21
Разкудахтались ))) грамотный ход со стороны ювентуса. Легче больше бабок заработать при продаже "лучшего" игрока ))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 мая в 18:48, ред.
пора уже памятник в Турине ставить этому игроку. А АльянсАрену,переименовать в РоналдуСтэдиум.
Bom Bom
Bom Bom
24 мая в 18:36
Кьеза и Квадрат сделали для команды больше в этом сезоне.
kind pennywise
kind pennywise
24 мая в 17:58
Лучший в Юве был Кьеза
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 мая в 16:25
Весь сезон играли плохо
Top_gun
Top_gun
24 мая в 15:13
Заслужил,2 трофея за сезон,29 голов.
DXTK
DXTK
24 мая в 14:28, ред.
очередная липовая награда для пенсионера нарцисса, видимо наскребли благодаря пендалям, чтобы дельфин остался и не уплыл в спортинг
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Oplot (раскрыть)
24 мая в 14:23
в одиночку сражался с Порту,в то время,как кто то отворачивался при штрафном. Ну если Роналду не сделать лучшим в Юве,то он же может и обидеться.
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
24 мая в 13:06
Играли только Рон, Кьеза и Куадрадо. Все поражения и ничьи случились при отсутствии одного из этих игроков.
Oplot
Oplot
24 мая в 12:59, ред.
Вы че серьезно?По момему Кьеза был на голову выше Кристофера.Голы с пенальти и не решающие в ворота специй,как бы не очем не говорят.А вот Кьеза был сильнее,он реально тащил!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 12:52
Рон молодец, невзирая на возраст всем фору даёт.
Elliada
Elliada
24 мая в 12:49
Да это просто позор!!!! Наградили человека, который разрушил Ювентус. До него для Юве чемпионат был условностью, сейчас 4 место как праздник.

Если кто и заслуживает, то это Кьеза.
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
24 мая в 12:47, ред.
Он настолько хорош что даже за чисто символическую сумму в пару соток рублей на него нет покупателей, а Ювентус так дорожит лучшим игроком что покупателей на это чудо ищет уже два года. Обворовали Кьезу. Просто украли наглым образом прямо из под носа заслуженную награду в пользу португалки.
Но выбирая из двух зол выбрали меньшую...не дай ей эту награду и она снова устроила бы АД в раздевалке с соплями, истериками, рыданиями, угрозами суицида и прочей подростковой ерундой. Хотят по тихому сплавить без конфликтов и забыть как страшный сон.
Gelious
Gelious
24 мая в 12:37
Хорош, но в следующем сезоне еще тяжелее из-за возраста станет. Уже в конце сезона сдох совсем
нечитайло
нечитайло
24 мая в 12:35
Трудный выбор
shlomo
shlomo
24 мая в 12:34
Которого срочно нужно продавать...:))))
Ironigor
Ironigor
24 мая в 12:33
Ну значит заслуживает !!!
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