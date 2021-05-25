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Хлусевич хочет получать в ЦСКА 5 млн рублей в месяц

25 мая 2021, 20:51

ЦСКА продолжает интересоваться полузащитником тульского «Арсенала» Даниилом Хлусевичем.

20-летний игрок хотел бы в новом клубе получать 5 млн рублей в месяц. Отмечается, что именно из-за таких требований футболиста из числа претендентов на Хлусевича вышел «Рубин».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:50
многовато будет
старина
старина ответ Beekeeper (раскрыть)
26 мая в 18:10
а я думал казахи кумыс делают.)
старина
старина ответ 1-я конная (раскрыть)
26 мая в 18:08
Ну этот хоть забивает.Да и не он просит,а его агент.Вот где зло)
Beekeeper
Beekeeper ответ старина (раскрыть)
26 мая в 16:45
у татар спроси. Они там кумыс употребляют )
Ravshan878
Ravshan878 ответ Ironigor (раскрыть)
26 мая в 14:02
Совсем обнаглели мерзавецы.) Хай дадим это сумму, но у нас есть свои требование, ты каждый три игры должен поразить ворота.Не зависит играем дома или в гостях.)))
DAD81
DAD81
26 мая в 13:18
Неплохой аппетит у двадцати летнего парня.
1-я конная
1-я конная ответ старина (раскрыть)
26 мая в 10:33
На з/п Соболева посмотри - вот уж дояр-профи )))
Garrincha58
Garrincha58
26 мая в 09:36
уберите лимит и эти хапуги сразу поумерят свой аппетит
Николай Еремеев
Николай Еремеев
26 мая в 08:52
Опять на те же грабли наступаем- покупаем на перспективу ,сначала купите на сегодня - на реальное усиление . а потом уже на перспективу, не спеша !!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 мая в 08:11
Да у вас игроки дубля аля Аяз Гулиев больше получают
ermak6848
ermak6848
26 мая в 06:17
А я хочу получать такую Пенсию , а то даже не выкупит абонимент на стадион с этой кошачей пенсии в 13 тысяч рублей...
valt134
valt134
26 мая в 03:45
Только деньги в голове. Из «молодых да ранних».
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Caniggia (раскрыть)
26 мая в 00:48
что мешает получить образование, найти нормальную работу, открыть свое дело? Я сужу по своему кругу друзей: все из обычных семей, родители никого никуда не пристроили, к тридцати все более-менее успешны и 50 тысяч в месяц не мечта, а давно пройденный этап карьеры.
arsena1
arsena1
26 мая в 00:21
Как тут не вспомнить Сапогова и его DVD для Ювентуса
Честный Зритель
Честный Зритель
25 мая в 23:47
кто такой 3севич?
VeniaminS
VeniaminS
25 мая в 23:43
Ни круто ли взял
протон1
протон1
25 мая в 23:18
у нас в рпл каждый почти так получает . чему удивляетесь. эти юноши потом как кокорин мамаев и другие денисовы наглеют и начинают в ресторанах разбивать голову людям стульями. разбаловали сами же федуны и милеры. чему вы удивляетесь потом жалуетесь. путин во всем виноват
Caniggia
Caniggia
25 мая в 23:14
Это единственная в мире страна где есть такой очевидный финансовый беспредел! Кто-то в порядке вещей требует 5 лямов и получает их, а кто-то (большинство) и о 50-ти тысячах даже не мечтает. И пропасть между этими двумя слоями общества только растёт!
старина
старина
25 мая в 23:02
Я и не знал,что коней можно доить
bsww
bsww ответ Jeck Denielse (раскрыть)
25 мая в 22:57
У агентов бонус привязан к окладу футболиста, а иногда и к цене трансфера
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
25 мая в 22:32
Это всего 650 тыс евро в год. Газпром садовнику в Удельной больше платит. А про звезд типа Шамкина, Сутормина, Скроботова вообще лучше молчать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
25 мая в 22:28
Ты смотрю уже на "слушки" перешел? Я могу тебе пару подкинуть про новую пассию Федуна и про трансфер Зобнина. Контракт Мухина намного ниже, чем у Облякова, Ахметова и , даже Дзагоева.
SHMEL258
SHMEL258
25 мая в 22:26
Многовато однако. Не слишком ли он губу раскатал?
25процентный клоун
25процентный клоун
25 мая в 22:25
По сути агент траллит арешкина и армейских
25процентный клоун
25процентный клоун
25 мая в 22:20
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    25 мая в 22:19
    Наглость второе счастье.
    Kostya P.
    Kostya P.
    25 мая в 22:18
    Вам нужно срочно что-то делать или с лимитом или надо , чтобы государство отбросили эти ненужные понты , направило деньги на гос. нужды и дало клубам развиваться так , как во всём мире.
    Приведу пример Украины. После всем известных событий
    УПЛ , которая на тот момент была уже очень даже приличной лигой , практически умерла . Но это позитивно повлияло на уровень украинских футболистов и сборной. Малиновский и Зинченко в лучшем случае были бы звёздами Днепра и Металлиста , а в худшем делали бы вид , что играют в футбол в Ильичевце.
    Без обид , но у РПЛ одно из худших соотношений цена - качество.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ pomor45 (раскрыть)
    25 мая в 22:06
    Дашь по заднице,ему понравится и он в европу уедет за бесплатно!😜
    pomor45
    pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    25 мая в 22:03
    По заднице.
    Kostya P.
    Kostya P.
    25 мая в 21:58
    Пфф! Даже меньше миллиона долларов в год. Ну и что ,что на трансфермаркете цена всего 700 тысяч , ведь паспорт то российский! Нужно больше просить.
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