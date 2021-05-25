Хлусевич хочет получать в ЦСКА 5 млн рублей в месяц

ЦСКА продолжает интересоваться полузащитником тульского «Арсенала» Даниилом Хлусевичем.
20-летний игрок хотел бы в новом клубе получать 5 млн рублей в месяц. Отмечается, что именно из-за таких требований футболиста из числа претендентов на Хлусевича вышел «Рубин».
Приведу пример Украины. После всем известных событий
УПЛ , которая на тот момент была уже очень даже приличной лигой , практически умерла . Но это позитивно повлияло на уровень украинских футболистов и сборной. Малиновский и Зинченко в лучшем случае были бы звёздами Днепра и Металлиста , а в худшем делали бы вид , что играют в футбол в Ильичевце.
Без обид , но у РПЛ одно из худших соотношений цена - качество.
Приведу пример Украины. После всем известных событий
УПЛ , которая на тот момент была уже очень даже приличной лигой , практически умерла . Но это позитивно повлияло на уровень украинских футболистов и сборной. Малиновский и Зинченко в лучшем случае были бы звёздами Днепра и Металлиста , а в худшем делали бы вид , что играют в футбол в Ильичевце.
Без обид , но у РПЛ одно из худших соотношений цена - качество.