Агент — о Чалханоглу в «Зените»: «Даже разговоров на этот счёт не было»

«Зенит» не контактировал с хавбеком «Милана» Хаканом Чалханоглу. Об этом заявил агент игрока Гордон Стипич.
Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом» по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было. Информация о его возможном переходе в «Зенит» абсолютно не соответствует действительности.
Со свободным агентом (стоимостью в 35 млн евро) не нужно разговаривать....
Просто смсь цифры будущей зарплаты...
Будет нужно сам придёт...
Со свободным агентом (стоимостью в 35 млн евро) не нужно разговаривать....
Просто смсь цифры будущей зарплаты...
Будет нужно сам придёт...