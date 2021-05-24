Агент — о Чалханоглу в «Зените»: «Даже разговоров на этот счёт не было»

«Зенит» не контактировал с хавбеком «Милана» . Об этом заявил агент игрока Гордон Стипич.

Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом» по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было. Информация о его возможном переходе в «Зенит» абсолютно не соответствует действительности.