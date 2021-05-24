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Агент — о Чалханоглу в «Зените»: «Даже разговоров на этот счёт не было»

24 мая 2021, 22:24

«Зенит» не контактировал с хавбеком «Милана» Хаканом Чалханоглу. Об этом заявил агент игрока Гордон Стипич.

Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом» по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было. Информация о его возможном переходе в «Зенит» абсолютно не соответствует действительности.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
25 мая в 09:30
Наверняка хочется зенитовскую зарплату.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 мая в 09:28
Зачем ему действительно Зенит? Оглянуться не успеет, как за спиной окажется пенек, распустит свои ветки, привьет и окажется Чалханоглу, Чалхандзю))).
mor57
mor57 ответ LOpp (раскрыть)
25 мая в 09:01
Дзюбе для своих утех и мясных хватит.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 мая в 08:17
А чего там разговаривать.....
Со свободным агентом (стоимостью в 35 млн евро) не нужно разговаривать....
Просто смсь цифры будущей зарплаты...
Будет нужно сам придёт...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 мая в 06:38
Кто выдумывает такие желтушные новости?
valt134
valt134
25 мая в 04:57
Ему и в Милане не плохо.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 01:54
Откуда что берется???
За адекватность
За адекватность
24 мая в 23:00
Ну Вам видней...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 мая в 22:59
Щас полетят утки, сезон открылся...
VeniaminS
VeniaminS
24 мая в 22:44
Что он потерял в Зените.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 мая в 22:37
Я сразу сказал что это утятина с яблоками!
LOpp
LOpp
24 мая в 22:33
Все бояться быть обесчестеными Дзюбой
beefs
beefs
24 мая в 22:31
чего только не придумают...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 22:30
Турок плохо представляет, что такое зенит.
sv_1969
sv_1969
24 мая в 22:25
Кто бы сомневался
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