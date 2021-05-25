ЦСКА предложил 5 млн евро за экс-хавбека «Интера» и «Ромы» Льяича

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника «Бешикташа» Адема Льяича.
Ortacizgi сообщает, что московский клуб предложил 5 млн евро за 29-летнего хавбека. Отмечается, что «Бешикташ» хочет получить за футболиста 7-10 млн евро.
В 2019 году «Бешикташ» выкупил Льяича у «Торино» за 6,5 млн евро. До этого Адем выступал за «Фиорентину», «Рому» и «Интер».
Лучше уж Кешеру из ЛУдогорца , вдруг станет новым Йылмазом.
Лучше уж Кешеру из ЛУдогорца , вдруг станет новым Йылмазом.
Первое,Льяич совсем недавно был очень талантливым молодым игроком,кто он сейчас,в какое днище превратился???
Второе,раньше ЦСКА вроде не покупали игроков старше 25 лет,а сейчас политика клуба изменилась???
Первое,Льяич совсем недавно был очень талантливым молодым игроком,кто он сейчас,в какое днище превратился???
Второе,раньше ЦСКА вроде не покупали игроков старше 25 лет,а сейчас политика клуба изменилась???