ЦСКА предложил 5 млн евро за экс-хавбека «Интера» и «Ромы» Льяича

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25 мая 2021, 13:19

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника «Бешикташа» .

Ortacizgi сообщает, что московский клуб предложил 5 млн евро за 29-летнего хавбека. Отмечается, что «Бешикташ» хочет получить за футболиста 7-10 млн евро.

В 2019 году «Бешикташ» выкупил Льяича у «Торино» за 6,5 млн евро. До этого Адем выступал за «Фиорентину», «Рому» и «Интер».