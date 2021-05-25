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ЦСКА предложил 5 млн евро за экс-хавбека «Интера» и «Ромы» Льяича

25 мая 2021, 13:19

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника «Бешикташа» Адема Льяича.

Ortacizgi сообщает, что московский клуб предложил 5 млн евро за 29-летнего хавбека. Отмечается, что «Бешикташ» хочет получить за футболиста 7-10 млн евро.

В 2019 году «Бешикташ» выкупил Льяича у «Торино» за 6,5 млн евро. До этого Адем выступал за «Фиорентину», «Рому» и «Интер».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:43
не сильно молодой
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
25 мая в 19:07
Да зачем он нужен. Я думаю вообще это обыкновенная утка. Сейчас всех хорватов и сербов будут сватать в ЦСКА. Корм для уток !!!)
cska1948
cska1948
25 мая в 18:53
Похоже, Олич собирает в ЦСКА сборную бывшей Югославии.
SHMEL
SHMEL
25 мая в 16:38
А помоложе и перспективнее никого не нашли? По мне так это уже сбитый летчик...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
25 мая в 15:23
Действительно хромая утка.
Лучше уж Кешеру из ЛУдогорца , вдруг станет новым Йылмазом.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Loko best (раскрыть)
25 мая в 15:22
Да , превратили наш клуб в Динамо
Шуnя771
Шуnя771
25 мая в 14:54
Некоторые и до 40 пылили... Время покажет кто в проигрыше...)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 14:46
Врядли армейцы возьмут 30-ти летнего тем более полузащитника.
Нектофбане
Нектофбане ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 мая в 14:35
это скорее все хотят купить подешевше !!!!
Mi6
Mi6
25 мая в 14:15
Зачем этот старичок?
ДАША Д
ДАША Д
25 мая в 13:56
В убыток турки не хотят торговать.
Ironigor
Ironigor
25 мая в 13:42
Одна из храмых уток !!!
Loko best
Loko best
25 мая в 13:40
У меня от этой новости два ощущения:
Первое,Льяич совсем недавно был очень талантливым молодым игроком,кто он сейчас,в какое днище превратился???
Второе,раньше ЦСКА вроде не покупали игроков старше 25 лет,а сейчас политика клуба изменилась???
sihafazatron
sihafazatron
25 мая в 13:37
Источник не внушает доверия)
particular
particular
25 мая в 13:32
Переговоры покажут истинную ценность игрока и его стоимость на рынке футбольных услуг...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 13:23
Все хотят продать подороже.
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