Морено: «МЮ, убирайся! Привет болельщикам „Ливерпуля“!»

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вчера, 12:36

Защитник «Вильярреала» эмоционально отреагировал на победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

Болельщики «Ливерпуля», всем привет! Всех с победой! «Манчестер Юнайтед», убирайся, убирайся!

«MAN UTD... GET OUT!»



Former Liverpool player Alberto Moreno enjoyed Villarreal's win over Man Utd in the Europa League final. 👀 pic.twitter.com/BWEGamfrPl — Match of the Day (@BBCMOTD) May 27, 2021

В прошлом Морено 5 лет выступал за «Ливерпуль».