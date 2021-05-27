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Морено: «МЮ, убирайся! Привет болельщикам „Ливерпуля“!»

вчера, 12:36
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Защитник «Вильярреала» Альберто Морено эмоционально отреагировал на победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

Болельщики «Ливерпуля», всем привет! Всех с победой! «Манчестер Юнайтед», убирайся, убирайся!

В прошлом Морено 5 лет выступал за «Ливерпуль».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:08
Морено лойс за преданность экс-клубу
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:45
в душе Альберто остался с красными - сколько радости, что торпедировали мю, красавчик!
pomor45
pomor45
вчера в 19:21
Ума у Морено, как у полена.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:07
Эмоции перехлёстывают.
dzvinka
dzvinka
вчера в 14:04
в инсте он очень крутой, жалко что в поткаты шел с закрытыми глазами всегда)))
Но Мю можно и потролить))
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 13:34
начинают разговоры про теорию заговора
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:31
Это Альберто, написал, а не Жерар.
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 13:25
И тебе привет, Мореныч)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:07
Это просто эмоции
112910415
112910415
вчера в 13:06
адреналины, эндорфины, солнцем полна голова ...
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:42
Эмоции бьют ключом
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:37, ред.
Молодцы подводники !!!
Морено сделал всё от него зависящее, гол !!!
Автором единственного гола за «Вильярреал» в основное время стал нападающий Жерар Морено, забивший на 29-й минуте матча. Для испанского футболиста это был 82-й мяч в составе «желтой субмарины». Таким образом, он повторил рекорд клуба по количеству голов, который ранее установил Джузеппе Росси, выступавший за «Вильярреал» с 2007 по 2013 год. С чем его и весь клуб Вельярреал вместе с рулевым Эмери поздравляю !!! С ПОБЕДОЙ в Лиге Европы !!!
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