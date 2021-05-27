Морено: «МЮ, убирайся! Привет болельщикам „Ливерпуля“!»

Защитник «Вильярреала» Альберто Морено эмоционально отреагировал на победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.
Болельщики «Ливерпуля», всем привет! Всех с победой! «Манчестер Юнайтед», убирайся, убирайся!
«MAN UTD... GET OUT!»— Match of the Day (@BBCMOTD) May 27, 2021
Former Liverpool player Alberto Moreno enjoyed Villarreal's win over Man Utd in the Europa League final. 👀 pic.twitter.com/BWEGamfrPl
В прошлом Морено 5 лет выступал за «Ливерпуль».
Но Мю можно и потролить))
Но Мю можно и потролить))
Морено сделал всё от него зависящее, гол !!!
Автором единственного гола за «Вильярреал» в основное время стал нападающий Жерар Морено, забивший на 29-й минуте матча. Для испанского футболиста это был 82-й мяч в составе «желтой субмарины». Таким образом, он повторил рекорд клуба по количеству голов, который ранее установил Джузеппе Росси, выступавший за «Вильярреал» с 2007 по 2013 год. С чем его и весь клуб Вельярреал вместе с рулевым Эмери поздравляю !!! С ПОБЕДОЙ в Лиге Европы !!!
Морено сделал всё от него зависящее, гол !!!
Автором единственного гола за «Вильярреал» в основное время стал нападающий Жерар Морено, забивший на 29-й минуте матча. Для испанского футболиста это был 82-й мяч в составе «желтой субмарины». Таким образом, он повторил рекорд клуба по количеству голов, который ранее установил Джузеппе Росси, выступавший за «Вильярреал» с 2007 по 2013 год. С чем его и весь клуб Вельярреал вместе с рулевым Эмери поздравляю !!! С ПОБЕДОЙ в Лиге Европы !!!