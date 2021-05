«Спартак» поздравил Эмери: «Жаль, что при нём мы не играли в Лиге Европы»

Пресс-служба «Спартака» в твиттере поздравила бывшего наставника команды , ныне главного тренера «Вильярреала», с победой над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.) в финале Лиги Европы.

Congratulations to Unai Emery, our former coach, with his 4th @EuropaLeague trophy 🏆🏆🏆🏆



Sad that our team didn’t play in Europa League with him 😅 pic.twitter.com/bLUt77OLAS