«Спартак» поздравил Эмери: «Жаль, что при нём мы не играли в Лиге Европы»

Пресс-служба «Спартака» в твиттере поздравила бывшего наставника команды Унаи Эмери, ныне главного тренера «Вильярреала», с победой над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.) в финале Лиги Европы.
Поздравляем Унаи Эмери, нашего бывшего тренера, с 4-м трофеем Лиги Европы.
Жаль, что при нём наша команда не играла в Лиге Европы.
Congratulations to Unai Emery, our former coach, with his 4th @EuropaLeague trophy 🏆🏆🏆🏆— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) May 26, 2021
Sad that our team didn’t play in Europa League with him 😅 pic.twitter.com/bLUt77OLAS
А то -тренеришка))))
Где ваш Дзюбишка?
А то -тренеришка))))
Где ваш Дзюбишка?
Вообще он красава!!!11
Вообще он красава!!!11
Его уволили прямо в раздевалке. Глава клуба после поражения от «Динамо» в ноябре 2012-го зашёл к нам и сказал тренеру: «Унаи, всё кончено». Испанец ответил, что ему уже всё равно. Я просто не мог поверить, что сейчас уволили тренера, но парни в ответ на моё недоумение кивали головами.
Унай Эмери уже поблагодарил Федуна за то, что тот вовремя уволил его, не дав ему деградировать полностью.
Его уволили прямо в раздевалке. Глава клуба после поражения от «Динамо» в ноябре 2012-го зашёл к нам и сказал тренеру: «Унаи, всё кончено». Испанец ответил, что ему уже всё равно. Я просто не мог поверить, что сейчас уволили тренера, но парни в ответ на моё недоумение кивали головами.
Унай Эмери уже поблагодарил Федуна за то, что тот вовремя уволил его, не дав ему деградировать полностью.
Вот эта фраза и смеющийся смайлик всё испортили. Лучше бы не писали тогда....как то противно было прочитать.
Вот эта фраза и смеющийся смайлик всё испортили. Лучше бы не писали тогда....как то противно было прочитать.
Помню, Спартак Унаи прошёл в квалификации ЛЧ неуступчивый Фенербахче. И дома, и на выезде были тяжелейшие игры, но справились. После этого НИ РАЗУ не могли пройти квалификацию даже в ЛЕ. О многом говорит...
Эмери респект и дальнейших успехов!
Помню, Спартак Унаи прошёл в квалификации ЛЧ неуступчивый Фенербахче. И дома, и на выезде были тяжелейшие игры, но справились. После этого НИ РАЗУ не могли пройти квалификацию даже в ЛЕ. О многом говорит...
Эмери респект и дальнейших успехов!
Уволил Карреру и остался с Глушаком.
Федун гениальный управленец.
Уволил Карреру и остался с Глушаком.
Федун гениальный управленец.
А Унаи поздравок!
А Унаи поздравок!
Теперь остаётся только поздравлять и сожалеть 🤔
Теперь остаётся только поздравлять и сожалеть 🤔