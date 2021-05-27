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«Спартак» поздравил Эмери: «Жаль, что при нём мы не играли в Лиге Европы»

вчера, 01:35
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Пресс-служба «Спартака» в твиттере поздравила бывшего наставника команды Унаи Эмери, ныне главного тренера «Вильярреала», с победой над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.) в финале Лиги Европы.

Поздравляем Унаи Эмери, нашего бывшего тренера, с 4-м трофеем Лиги Европы.

Жаль, что при нём наша команда не играла в Лиге Европы.

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Все комментарии
Алексей Ступников 1
Алексей Ступников 1
вчера в 17:22
Локоток то не достать. Грызите ногти на ногах.
А то -тренеришка))))
Где ваш Дзюбишка?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 16:39
А нех было увольнять такого тренера.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:51
Был на том матче, Спартак был хорош, Комбаров в самом соку был
Ravshan878
Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
вчера в 14:10
Физкультпривет уважаемый. Почему Эмери ушёл из Спартака?
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 13:04, ред.
Проблема не бесконечных тренерах Спартака из зарубежа, а в Федуне.Даже у Локо все было проще- уволить двух донных президентов куда проще, нежели одного владельца.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:57
После Спартака Эмери стал первым тренером,кто 4 раза выиграл Лигу Европы,а Дзюба стал 74ром.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 12:25
"Тренеришка" любит этот кубок )))
Вообще он красава!!!11
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:20
Полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди спустя несколько лет так вспоминал об увольнении Эмери:
Его уволили прямо в раздевалке. Глава клуба после поражения от «Динамо» в ноябре 2012-го зашёл к нам и сказал тренеру: «Унаи, всё кончено». Испанец ответил, что ему уже всё равно. Я просто не мог поверить, что сейчас уволили тренера, но парни в ответ на моё недоумение кивали головами.


Унай Эмери уже поблагодарил Федуна за то, что тот вовремя уволил его, не дав ему деградировать полностью.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 12:17
Унаи Эмери выиграл трофей уже в четвертый раз в карьере после ухода из Спартака !
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 12:16
Поспешишь людей насмешишь, вот Федун поспешил уволить Эмери.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 11:55
Спартак каждый год меняет тренера , надо было дать поработать !
mor57
mor57
вчера в 11:45, ред.
одних выгнали,другие сами сбежали ,а спартак и ныне там.....
mortid
mortid ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 11:33
Жить на такую зарплату это звучит ни как проклятие, а как благословение :D
Брулин
Брулин
вчера в 11:19
Хорошо, что поздравили. Но есть одно большое НО.
Вот эта фраза и смеющийся смайлик всё испортили. Лучше бы не писали тогда....как то противно было прочитать.
makkie
makkie
вчера в 11:11
Эмери - отличный тренер, заточенный под еврокубки.

Помню, Спартак Унаи прошёл в квалификации ЛЧ неуступчивый Фенербахче. И дома, и на выезде были тяжелейшие игры, но справились. После этого НИ РАЗУ не могли пройти квалификацию даже в ЛЕ. О многом говорит...

Эмери респект и дальнейших успехов!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:33
Дзюбишке всю ночь кошмары снились наверно ! И голос Эмери с небес - "шоб ты жил на одну зарплатууу ,игрочишко !!! )))
d_fincher
d_fincher
вчера в 10:21
Федун уволил Эмери, и остался с Дзюбой.
Уволил Карреру и остался с Глушаком.
Федун гениальный управленец.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:19
Жаль вам? это пусть вашему Дзюбе будет жаль и стыдно
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 10:16, ред.
Может ему перевели слова Артëмки как тренерИще, вот он и замотивировался)
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 10:04
Унаи Эмери:"Как хорошо что при мне спартак не играл в ЛЕ."
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:54
А игрочишка, типа, уже не при делах?
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 09:40
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:38
Примет ли поздравления?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:37
Спартак наступает на те же грабли...

А Унаи поздравок!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 09:25
Молодец Унаи!
particular
particular
вчера в 09:19
Нестыковки и нескладухи вылились в недоверие и пренебрежение...
Теперь остаётся только поздравлять и сожалеть 🤔
Aris
Aris
вчера в 07:44
Скушали ТРЕНЕРА! Карпин и ....... темка!
YVG
YVG
вчера в 07:34, ред.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 06:46
    Не думаю что он добился бы в Спартаке такого успеха. При том руководстве то...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 06:41
    С вами он бы такого не добился
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