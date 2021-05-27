«Зенит» — о победе «Вильярреала» над МЮ: «Нам знакомо это чувство»

«Зенит» поздравил «Вильярреал» с победой в Лиге Европы.
Поздравляем «Вильярреал». Нам знакомо это чувство, когда побеждаешь «Манчестер Юнайтед».
Congratulations to @Eng_Villarreal we know that feeling too beating United 😉 #UELfinal pic.twitter.com/BIGzMoYPjF— FC Zenit Mauritius (@fczenit_mru) May 26, 2021
«Зенит» обыграл МЮ в матче за Суперкубок Европы. Это было в 2008 году.
Победа Зенита в КУ и Супер кубке выглядела как будто им проплатили медали...
Победа Зенита в КУ и Супер кубке выглядела как будто им проплатили медали...
Иван Андреевич получил известность благодаря огромному количеству басен,по которыми учат всему лучшему детей до сих пор.
Иван Андреевич получил известность благодаря огромному количеству басен,по которыми учат всему лучшему детей до сих пор.
капитан-адмирал - вперде!!! ждем новую осень))) ахахаха
капитан-адмирал - вперде!!! ждем новую осень))) ахахаха
так вот многие завистники напоминают лису .........
так вот многие завистники напоминают лису .........
а твои вообще НИГДЕ!!!
а твои вообще НИГДЕ!!!
"Манчестер Юнайтед": "Ну это чувство нам пожалуй никогда не понять."
"Манчестер Юнайтед": "Ну это чувство нам пожалуй никогда не понять."
Причём здесь брага?
Возьми последние 15 лет и посмотри достижения и проход шахты и бомжей в Европе, кто успешнее?
Причём здесь брага?
Возьми последние 15 лет и посмотри достижения и проход шахты и бомжей в Европе, кто успешнее?