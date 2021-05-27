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«Зенит» — о победе «Вильярреала» над МЮ: «Нам знакомо это чувство»

вчера, 10:14

«Зенит» поздравил «Вильярреал» с победой в Лиге Европы.

Поздравляем «Вильярреал». Нам знакомо это чувство, когда побеждаешь «Манчестер Юнайтед».

«Зенит» обыграл МЮ в матче за Суперкубок Европы. Это было в 2008 году.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 17:59
Это наверняка Артëмка написал)
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:52
Сине-бело-голубые тролли) Ничто не забыто!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 17:48
Такой сценарий не встретишь и в кино! В финале Лиги Европы всё решили пенальти от вратарей.
stavr74
stavr74
вчера в 17:34
Привет онанисту от Трениришки
pomor45
pomor45
вчера в 17:21
Сколько тоскливой зависти в этих глупых попытках зацепить Зенит. Эти люди вполне сознают, что им и того не видать, не изведать. Просто и вспомнить-то по-настоящему нечего.
myst5
myst5
вчера в 15:20
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 15:14
    ООО с меня сняли блокировку)

    Победа Зенита в КУ и Супер кубке выглядела как будто им проплатили медали...
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 14:59
    Чувство то знакомо но за 13 лет одна лишь деградация, теперь знакомо чувство как за 200 миллионов евро занимать 4-е место в группе лч!
    Roman73
    Roman73
    вчера в 14:56
    Чувство у Зенита несколько иное, усилии и затрат на Кубок Чемпионов , а результат --Лига Европы. Гора рождает мышь - вот чувства Зенита.
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 14:48
    Вам также знаком вылет от Вильярреала ответил МЮ
    mor57
    mor57 ответ Ravshan878 (раскрыть)
    вчера в 14:40
    у него очень много не своих,а переводы и много из Эзопа.
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 14:21
    Басня Крылова "Квартет" помню.)
    Иван Андреевич получил известность благодаря огромному количеству басен,по которыми учат всему лучшему детей до сих пор.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 14:06, ред.
    ахахахахаха, Зениту знакомо многое, особенно Брюгге))
    капитан-адмирал - вперде!!! ждем новую осень))) ахахаха
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:04
      berda2003
      berda2003 ответ mor57 (раскрыть)
      вчера в 13:35
        Rattlehead
        Rattlehead ответ mor57 (раскрыть)
        вчера в 13:33, ред.
        Есть басня Крылова "Квартет", хорошо описывающая питерский клуб и весь отечественный ногомяч.
        mor57
        mor57 ответ Twisted (раскрыть)
        вчера в 13:32
        как там после 6-1 ?!?
        berda2003
        berda2003 ответ mor57 (раскрыть)
        вчера в 13:28
          Twisted
          Twisted
          вчера в 13:00
          И это команда которая ни разу даже в 1/4 второсортной ле не выходила)
          mor57
          mor57
          вчера в 12:46
          Есть басня Эзопа " Лиса и Виноград" ....
          так вот многие завистники напоминают лису .........
          mor57
          mor57 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
          вчера в 12:35
          откуда тебе знать чувства МЮ ? они в ЛЕ ,а Зенит в ЛЧ !
          а твои вообще НИГДЕ!!!
          Заур-ЗВЕРЬ
          Заур-ЗВЕРЬ
          вчера в 12:33
          А че Зенит выиграл у МЮ 11:10 по пеналям?))) я думаю это чувство не может быть знакомо никому, эта серия пеналей был просто шедевр)))
          Федор Паршунин
          Федор Паршунин
          вчера в 12:24
          "Зенит": "Мы два года подряд занимаем четвертое место в группе Лиги Чемпионов, отбираясь из первой корзины"
          "Манчестер Юнайтед": "Ну это чувство нам пожалуй никогда не понять."
          particular
          particular
          вчера в 12:22
          Чувство, утерянное в глубине прошедших лет... Приобщение к чужому успеху - как-то не солидно...
          Nick Ch
          Nick Ch ответ mor57 (раскрыть)
          вчера в 12:22
          Этими внутренними чемпионствами с ручным руководством лиги, судейством и федеральным каналом сложно кого-то впечатлить, а если вспомнить ещё и про трансферы за 50к рублей, безумные зарплаты, скандалы, кумира домохозяек дзюбиньо и имидж клуба в целом, то тут не хвастаться надо, а стыдно должно быть... а в Европе уже который год в легчайших группах последние места... а те победы были по футбольным меркам в прошлой жизни...
          mor57
          mor57 ответ vitya valdes (раскрыть)
          вчера в 12:22
            Нектофбане
            Нектофбане ответ vitya valdes (раскрыть)
            вчера в 12:18
            он думает что ты спартаковец !!!! почему то !!!!
            vitya valdes
            vitya valdes ответ mor57 (раскрыть)
            вчера в 12:17
            Шахта что-то говорит?!
            Причём здесь брага?
            Возьми последние 15 лет и посмотри достижения и проход шахты и бомжей в Европе, кто успешнее?
            Nick Ch
            Nick Ch
            вчера в 12:16
            Любят у нас гордиться победами столетней давности...
            BDA8181
            BDA8181 ответ Нектофбане (раскрыть)
            вчера в 12:15
            Так все равно трофей не изменяться от этого))
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