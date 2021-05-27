«Зенит» — о победе «Вильярреала» над МЮ: «Нам знакомо это чувство»

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вчера, 10:14

«Зенит» поздравил «Вильярреал» с победой в Лиге Европы.

Поздравляем «Вильярреал». Нам знакомо это чувство, когда побеждаешь «Манчестер Юнайтед».

Congratulations to @Eng_Villarreal we know that feeling too beating United 😉 #UELfinal pic.twitter.com/BIGzMoYPjF — FC Zenit Mauritius (@fczenit_mru) May 26, 2021