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«Зенит» подписал контракт с лучшим бомбардиром ЮФЛ-2

26 мая 2021, 13:03

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте объявила о подписании контракта с 17-летним нападающим Акимом Белохоновым.

В минувшем сезоне Аким стал лучшим бомбардиром Юношеской футбольной лиги-2. Игрок забил 30 мячей в ЮФЛ-2 и помог петербургской команде стать первым чемпионом в истории первенства.

Также «Зенит» продлил контракт с хавбеком Евгением Кимом до 2025 года. В текущем сезоне 18-летний полузащитник забил четыре гола и отдал 12 голевых передач за молодежку клуба.

«Зенит» подписал контракт с лучшим бомбардиром ЮФЛ-2

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется полузащитником «Милана».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:56
опять Федотову будет радость !
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ makkie (раскрыть)
26 мая в 15:22
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    26 мая в 15:15
    И это все нам нужно знать об этих парнях...))
    Навряд-ли мы еще,что-то о них услышим..(
    Legend 6
    Legend 6 ответ Zenit_84 (раскрыть)
    26 мая в 14:35
    Обычно уезжают в Оренбурги ...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    26 мая в 14:11
    Зенит решил иметь у себя своего Захарьяна.
    makkie
    makkie
    26 мая в 14:10
    Эх, пропали парни... далее только аренда в Сочи или Оренбург)
    Zenit_84
    Zenit_84
    26 мая в 13:42
    Дойдет ли до основной команды Зенит? Вопрос...
    LOpp
    LOpp
    26 мая в 13:23
    Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте объявила о подписании контракта с 17-летним нападающим Акимом Белохоновым.


    отличная замена Заболотному
    mihaluch
    mihaluch
    26 мая в 13:23
    Зенит начинает собирать молодёжь.
    beefs
    beefs
    26 мая в 13:13
    попали в кабалу, ребята...
    shlomo
    shlomo
    26 мая в 13:06
    И пойдет по арендам
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