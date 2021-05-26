«Зенит» подписал контракт с лучшим бомбардиром ЮФЛ-2

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте объявила о подписании контракта с 17-летним нападающим Акимом Белохоновым.
В минувшем сезоне Аким стал лучшим бомбардиром Юношеской футбольной лиги-2. Игрок забил 30 мячей в ЮФЛ-2 и помог петербургской команде стать первым чемпионом в истории первенства.
Также «Зенит» продлил контракт с хавбеком Евгением Кимом до 2025 года. В текущем сезоне 18-летний полузащитник забил четыре гола и отдал 12 голевых передач за молодежку клуба.
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется полузащитником «Милана».
Зенит давно уже избавился от последствий необдуманных покупок при Манчи́ни и Луческу. Сейчас продажи и покупки в основной состав точечные. А молодёжь на вырост. Им ещё в молодёжках вес и мастерство набирать.
Зенит давно уже избавился от последствий необдуманных покупок при Манчи́ни и Луческу. Сейчас продажи и покупки в основной состав точечные. А молодёжь на вырост. Им ещё в молодёжках вес и мастерство набирать.
Навряд-ли мы еще,что-то о них услышим..(
Навряд-ли мы еще,что-то о них услышим..(
отличная замена Заболотному
отличная замена Заболотному