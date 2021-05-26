«Зенит» подписал контракт с лучшим бомбардиром ЮФЛ-2

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26 мая 2021, 13:03

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте объявила о подписании контракта с 17-летним нападающим .

В минувшем сезоне Аким стал лучшим бомбардиром Юношеской футбольной лиги-2. Игрок забил 30 мячей в ЮФЛ-2 и помог петербургской команде стать первым чемпионом в истории первенства.

Также «Зенит» продлил контракт с хавбеком до 2025 года. В текущем сезоне 18-летний полузащитник забил четыре гола и отдал 12 голевых передач за молодежку клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется полузащитником «Милана».