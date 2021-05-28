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Гвардиола: «Я останусь в „Ман Сити“ независимо от результата финала ЛЧ»

вчера, 17:39
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед финалом Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не покинет свой нынешний клуб.

Я останусь в «Манчестер Сити». Уверен в этом – что бы завтра ни произошло.

Победа или поражение в финале не изменит моего будущего.

Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 29 мая.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ League1 (раскрыть)
вчера в 21:51
Ну это только твои фантазии, а в жизни всякое случается!!! Всё может быть.
League1
League1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:48
Раньше я думал, что эвребе купили, а теперь вижу, что ему просто подлизали. По картинке видно, кто это сделал.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:17
)
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:36
С шейх Мансуром лучшего и не придумаешь !!!)))
Тут тыкнул пальцем в карту и остров уже твой !!!
Оказывается не только у Газпрома мечты сбываются !!!
Gahi
Gahi
вчера в 18:35
Хосеп Гвардиола как опытный тренер который выходил уже со своей бывшей командой в финал подобного турнира и побеждал. Прекрасно знает как каждая мелочь или слово влияет на состояние игроков. И это заявление о том что он останется в команде каким бы не был результат финала которое может положительно повлиять на настрой игроков,  ибо накануне игру и перед самой игрой у многих футболистов появляется волнение и тревога. И тем более давление со стороны окружающих и такое заявление должно многих игроков успокоить и настроить на решающий матч, проявив при этом все свои бойцовские и волевые качества игрока. Удачи 
ДСА
ДСА
вчера в 18:31
Тут похоже на 100 процентов верно.
allemz
allemz
вчера в 17:59
Пусть тренирует пока Компани опыта набирается
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:57
От добра добра не ищут...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:56
от добра добра не ищут)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:44
Вот и хорошо...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:44
Ну и правильно!!!
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