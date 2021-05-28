Гвардиола: «Я останусь в „Ман Сити“ независимо от результата финала ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не покинет свой нынешний клуб.

Я останусь в «Манчестер Сити». Уверен в этом – что бы завтра ни произошло.

Победа или поражение в финале не изменит моего будущего.