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Пирло отреагировал на своё увольнение из «Ювентуса»

вчера, 14:28

Андреа Пирло отреагировал на своё увольнение с поста главного тренера «Ювентуса».

Мой первый сезон в качестве тренера закончился. Это был сложный и в то же время чудесный сезон.

Когда «Ювентус» обратился ко мне, я не думал о рисках, хотя они были очевидны. Возобладало уважение к клубу. Это же касается и моего желания играть на высшем уровне.

Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы сделал тот же выбор, несмотря на все препятствия, с которыми мне пришлось столкнуться.

Однако я достиг поставленных целей. Я не думал, что моя дорога в «Юве» закончится именно так. Но теперь моё будущее стало еще более ясным.

Пришло время начать новый путь и столкнуться с новыми проблемами. Я хочу поблагодарить всю ювентийскую семью, которая поддерживала меня в течение всего сезона.

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Все комментарии
Саня Шумный
Саня Шумный
вчера в 20:44
Обиднее всего, что юве вогнали в кризис подписанием Сарри, отсутствием свежей крови в основе, влиянием старого Роналду. А виноват Пирло, что не справился.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:07
Каких целей он там достиг интересно? И какое будущее его ждет? сассуоло?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:20
Кубок взял, в ЛЧ со скрипом , но попал. Для Пирло , как начинающего тренера , это нормально. А вот для Ювентуса этого маловато будет : чемпионство профукал , из ЛЧ рановато вылетел, так что увольнение напрашивалось, да и сам Пирло где то в глубине души это прекрасно понимал. Посмотрим , сможет ли Аллегри вернуть Ювентус на вершину ???
Всем здоровья.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:54
А он чего сопли распустил?
Его что, несправедливо уволили?
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:50
Теперь отдыхай
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:47
А он думал ему премию выпишут?
За то, что почти пробился в Лигу Европы...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:42, ред.
Просто Пирло не тренер для тор-клуба, пока уж точно.
Опыт он приобрёл, однако за счёт репутации «Ювентуса».
Для начала нужно было на кошках потренироваться.
Но Пирло, похоже, ещё и гордиться собой зачем-то.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:31
Настоящий мужчина Андреа и сказал правильные слова !!! Удачи и Успехов тебе во всём !!! Быть Добру !!!
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