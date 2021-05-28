Пирло отреагировал на своё увольнение из «Ювентуса»

Андреа Пирло отреагировал на своё увольнение с поста главного тренера «Ювентуса».
Мой первый сезон в качестве тренера закончился. Это был сложный и в то же время чудесный сезон.
Когда «Ювентус» обратился ко мне, я не думал о рисках, хотя они были очевидны. Возобладало уважение к клубу. Это же касается и моего желания играть на высшем уровне.
Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы сделал тот же выбор, несмотря на все препятствия, с которыми мне пришлось столкнуться.
Однако я достиг поставленных целей. Я не думал, что моя дорога в «Юве» закончится именно так. Но теперь моё будущее стало еще более ясным.
Пришло время начать новый путь и столкнуться с новыми проблемами. Я хочу поблагодарить всю ювентийскую семью, которая поддерживала меня в течение всего сезона.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Его что, несправедливо уволили?
Его что, несправедливо уволили?
За то, что почти пробился в Лигу Европы...
За то, что почти пробился в Лигу Европы...
Опыт он приобрёл, однако за счёт репутации «Ювентуса».
Для начала нужно было на кошках потренироваться.
Но Пирло, похоже, ещё и гордиться собой зачем-то.
Опыт он приобрёл, однако за счёт репутации «Ювентуса».
Для начала нужно было на кошках потренироваться.
Но Пирло, похоже, ещё и гордиться собой зачем-то.