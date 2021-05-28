Пирло отреагировал на своё увольнение из «Ювентуса»

отреагировал на своё увольнение с поста главного тренера «Ювентуса».

Мой первый сезон в качестве тренера закончился. Это был сложный и в то же время чудесный сезон.

Когда «Ювентус» обратился ко мне, я не думал о рисках, хотя они были очевидны. Возобладало уважение к клубу. Это же касается и моего желания играть на высшем уровне.

Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы сделал тот же выбор, несмотря на все препятствия, с которыми мне пришлось столкнуться.

Однако я достиг поставленных целей. Я не думал, что моя дорога в «Юве» закончится именно так. Но теперь моё будущее стало еще более ясным.

Пришло время начать новый путь и столкнуться с новыми проблемами. Я хочу поблагодарить всю ювентийскую семью, которая поддерживала меня в течение всего сезона.