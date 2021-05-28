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Лапорта: «Мы сделали Месси предложение в пределах возможностей „Барсы“»

вчера, 17:21

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с контрактом форварда команды Лионеля Месси.

Что касается контракта Месси, то все развивается хорошо. Однако пока он не подписан. У нас хорошие отношения. Чувствую, что мы сделали все в рамках наших возможностей, чтобы Лео остался.

Мы сделали предложение в пределах возможностей «Барсы». Я уверен, что Лео заслуживает гораздо большего и может получить больше. Но он хочет сделать «Барсу» великой, я думаю, что он очень ценит приложенные нами усилия и будет рад продолжить выступать здесь. Дело не в деньгах, это командный проект с нацеленностью на победы. Мы смотрим на это с умеренным оптимизмом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Месси контракт на 10 лет.

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311
311
вчера в 21:02
"Дело не в деньгах..."
На этом можно было закончить эту трогательную речь!)
Top_gun
Top_gun
вчера в 18:12
На что способен гомик все видели в сборной: 4 проигранных финала.Такие игроки,как Икарди,Дибала не играют в основн,а некоторые и не призываются.Если Роналду выиграл все трофеи,где играл кроме ЧМ, даже с Ювентус взял все кроме ЛЧ,то мосся только в барсе способен побеждать,и то уже давно Нет(ЛЧ).
требл
требл
вчера в 17:53
Исходя из финансового состояния, мы предложили Лео глазированный сырок и стакан молока.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:47
Ссыт играть в других клубах,потому что все увидят какой он на самом деле игрок!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:38
Под него и кредит взяли?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:30
Месси - трус...
Он побоится куда-то переходить.
Не стоит ему много предлагать.
ДСА
ДСА
вчера в 17:25
Маловато будет, но других вариантов нет.
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