Лапорта: «Мы сделали Месси предложение в пределах возможностей „Барсы“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с контрактом форварда команды .

Что касается контракта Месси, то все развивается хорошо. Однако пока он не подписан. У нас хорошие отношения. Чувствую, что мы сделали все в рамках наших возможностей, чтобы Лео остался.

Мы сделали предложение в пределах возможностей «Барсы». Я уверен, что Лео заслуживает гораздо большего и может получить больше. Но он хочет сделать «Барсу» великой, я думаю, что он очень ценит приложенные нами усилия и будет рад продолжить выступать здесь. Дело не в деньгах, это командный проект с нацеленностью на победы. Мы смотрим на это с умеренным оптимизмом.