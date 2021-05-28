Лапорта: «Мы сделали Месси предложение в пределах возможностей „Барсы“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с контрактом форварда команды Лионеля Месси.
Что касается контракта Месси, то все развивается хорошо. Однако пока он не подписан. У нас хорошие отношения. Чувствую, что мы сделали все в рамках наших возможностей, чтобы Лео остался.
Мы сделали предложение в пределах возможностей «Барсы». Я уверен, что Лео заслуживает гораздо большего и может получить больше. Но он хочет сделать «Барсу» великой, я думаю, что он очень ценит приложенные нами усилия и будет рад продолжить выступать здесь. Дело не в деньгах, это командный проект с нацеленностью на победы. Мы смотрим на это с умеренным оптимизмом.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Месси контракт на 10 лет.
На этом можно было закончить эту трогательную речь!)
На этом можно было закончить эту трогательную речь!)
Он побоится куда-то переходить.
Не стоит ему много предлагать.
Он побоится куда-то переходить.
Не стоит ему много предлагать.