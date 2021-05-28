Ляборд заявил, что заинтересован в переходе в «Зенит»

Нападающий «Монпелье» заявил, что заинтересован в переходе в «Зенит».

«Зенит» — чемпион России, регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это великий клуб со стабильными результатами. Лига чемпионов, борьба за титул в каждом сезоне — у «Зенита» отличные амбиции. Однако я могу остаться и во Франции. Несмотря на кризис, здесь есть отличные клубные проекты.