ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2020/2021

Ляборд заявил, что заинтересован в переходе в «Зенит»

вчера, 14:01

Нападающий «Монпелье» Гаэтан Ляборд заявил, что заинтересован в переходе в «Зенит».

«Зенит» — чемпион России, регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это великий клуб со стабильными результатами. Лига чемпионов, борьба за титул в каждом сезоне — у «Зенита» отличные амбиции. Однако я могу остаться и во Франции. Несмотря на кризис, здесь есть отличные клубные проекты.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 21:34
Сегодня узнают.
particular
particular
вчера в 20:15
Французику осталось поклясться в верности идеалам РПЛ и рассказать как он в детстве во сне видел Стрелку Васильевского острова...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:41, ред.
Судя по весу второй Халк? Или просто жиртрест?
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:39, ред.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 18:45
    а в Зените об этом знают?
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 18:13
    Деньги решают все!!! По мне,так зенит от монпелье особо не отличаются с,единственной разницей,что питерцы фактически регулярно лет пять-семь попадают в групповую стадию лч.на этом успех ,ксожалению и заканчивается,этой мать бы ее стадией!!!
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 17:53
    Не удивительно ! Лучший кореш - Маркизио .
    Конфедерат
    Конфедерат ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 17:46
    спартак туда даже не попадёт
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 17:34
    Со стабильностью он прав. Ниже 4-го не опускаются!
    kyxy
    kyxy
    вчера в 16:41
    Возможно идеальный партнёр для дзюбы, и забивает и ассистирует
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 15:42
    если бы Ляпорт, тогда другое дело
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:11
    Тонкий намек - предложение должно быть очень хорошее.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 14:52
    Это великий клуб со стабильными результатами.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259437/lyabord-gaetan-monpele
    Тот случай когда лучше промолчать))
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 14:44
    Какой Зенит.
    Чувак давай в Лион на место Дэпая
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 14:33
    Посмотрим на игру в лч в этом году!
    112910415
    112910415
    вчера в 14:30
    ура, надо подписывать
    Oplot
    Oplot
    вчера в 14:21, ред.
    Правильно,Зенит всегда ставит себе максимальные цели,так как по праву является одним из лучших клубов мира по качеству игры!Другое дело сам Ляборд потянет ли лучший клуб Восточной Европы и бессменного доминирующего гегемона российского футбола.
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    вчера в 14:15, ред.
      LOpp
      LOpp
      вчера в 14:14
      Лига чемпионов, борьба за титул в каждом сезоне — у «Зенита» отличные амбиции.


      жалко что Зенит не ставит цели выйти из группы в ЛЧ
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 14:05, ред.
      Интересно посмотреть!!! Если Азмун уйдёт, то что даст такой дуэт с Дзюбпулом ??!
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