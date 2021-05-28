Нападающий «Монпелье» Гаэтан Ляборд заявил, что заинтересован в переходе в «Зенит».
«Зенит» — чемпион России, регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это великий клуб со стабильными результатами. Лига чемпионов, борьба за титул в каждом сезоне — у «Зенита» отличные амбиции. Однако я могу остаться и во Франции. Несмотря на кризис, здесь есть отличные клубные проекты.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259437/lyabord-gaetan-monpele
Тот случай когда лучше промолчать))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259437/lyabord-gaetan-monpele
Тот случай когда лучше промолчать))
Чувак давай в Лион на место Дэпая
Чувак давай в Лион на место Дэпая
жалко что Зенит не ставит цели выйти из группы в ЛЧ
жалко что Зенит не ставит цели выйти из группы в ЛЧ