Московское «Динамо» интересуется Оздоевым

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сегодня, 03:57

Полузащитник «Зенита» и сборной России попал в сферу интересов московского «Динамо», информирует источник.

Контракт 28-летнего хавбека с петербургским клубом истекает через год.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» предложило 6,5 млн за игрока «Спортинга».