Московское «Динамо» интересуется Оздоевым

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев попал в сферу интересов московского «Динамо», информирует источник.
Контракт 28-летнего хавбека с петербургским клубом истекает через год.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» предложило 6,5 млн за игрока «Спортинга».
Допускаю что может мы не всё знаем, и есть какие-нибудь подводные камни. Но скорее всего он никуда не уйдёт и подпишет новый контракт. С Зенитом...
Допускаю что может мы не всё знаем, и есть какие-нибудь подводные камни. Но скорее всего он никуда не уйдёт и подпишет новый контракт. С Зенитом...