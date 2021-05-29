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Московское «Динамо» интересуется Оздоевым

сегодня, 03:57

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев попал в сферу интересов московского «Динамо», информирует источник.

Контракт 28-летнего хавбека с петербургским клубом истекает через год.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» предложило 6,5 млн за игрока «Спортинга».

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Все комментарии
mor57
mor57
сегодня в 09:52
продайте это недоразумение...косяков слишком много...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:42
Зачем он им!?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:45
Нахрена динамикам этот отработанный материал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:35
Из клуба чемпиона идти в Московский середняк - так себе перспектива.. Тем более в Зените у него неплохо получается.
Допускаю что может мы не всё знаем, и есть какие-нибудь подводные камни. Но скорее всего он никуда не уйдёт и подпишет новый контракт. С Зенитом...
swed27
swed27
сегодня в 04:39
может и купят
ОПС
ОПС
сегодня в 04:34
Вилами на воде писано.
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