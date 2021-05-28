Влашич: «Не считаю, что перерос российский чемпионат»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии ответил на вопрос о своём будущем.

Не считаю, что перерос российский чемпионат. У меня есть действующий контракт с ЦСКА , так что посмотрим, что будет, я не хочу загадывать. После чемпионата Европы мы с ЦСКА будем принимать лучшее решение для клуба и меня.

На данный момент я не думаю о возвращении в [английскую] Премьер-Лигу. Если я уйду из клуба, то хотел бы быть поближе к дому.