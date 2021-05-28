Влашич: «Не считаю, что перерос российский чемпионат»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич ответил на вопрос о своём будущем.
Не считаю, что перерос российский чемпионат. У меня есть действующий контракт с ЦСКА, так что посмотрим, что будет, я не хочу загадывать. После чемпионата Европы мы с ЦСКА будем принимать лучшее решение для клуба и меня.
На данный момент я не думаю о возвращении в [английскую] Премьер-Лигу. Если я уйду из клуба, то хотел бы быть поближе к дому.
Ранее появилась информация о том, что «Милан» готов заплатить за Влашича 20 млн евро.
И будут ли желающие клубы его купить.
Контракт у Николы с ЦСКА ещё не скоро закончится. Не будет хороших предложений устраивающие ЦСКА будет продолжать играть за ЦСКА. Время покажет.
И будут ли желающие клубы его купить.
Контракт у Николы с ЦСКА ещё не скоро закончится. Не будет хороших предложений устраивающие ЦСКА будет продолжать играть за ЦСКА. Время покажет.