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Влашич: «Не считаю, что перерос российский чемпионат»

вчера, 06:06

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич ответил на вопрос о своём будущем.

Не считаю, что перерос российский чемпионат. У меня есть действующий контракт с ЦСКА, так что посмотрим, что будет, я не хочу загадывать. После чемпионата Европы мы с ЦСКА будем принимать лучшее решение для клуба и меня.

На данный момент я не думаю о возвращении в [английскую] Премьер-Лигу. Если я уйду из клуба, то хотел бы быть поближе к дому.

Ранее появилась информация о том, что «Милан» готов заплатить за Влашича 20 млн евро.

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Ислам0926
Ислам0926
вчера в 19:03
Влашич начал дегродировать потому что наш РПЛ откатился назад из за кабинетных и судейских игр
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 15:26
Как показывает практика хорваты кроме собственно самой Хорватии хорошо играют всего в трех лигах: России (ну тут всё понятно, близкая по культуре страна, эта лига наряду с Хорватией неплоха для старта) и в Италии и Германии, и тут я думаю всё очевидно. Хорватия была частью Австро-Венгрии, долго взаимодействовали с немцами, потому в Германии хорваты хорошо адаптируются, а Италия - соседняя страна. Тут тоже всё очевидно. Поэтому я уверен на 100%, что Влашичь перейдет либо в Серию А, либо в Бундеслигу, ну если конечно он не пересидит у нас и не отправится года через 3 в Китай.
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:48, ред.
Посмотрим как себя проявит Никола на Евро....
И будут ли желающие клубы его купить.
Контракт у Николы с ЦСКА ещё не скоро закончится. Не будет хороших предложений устраивающие ЦСКА будет продолжать играть за ЦСКА. Время покажет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:37
Никола - это лакомый кусок для многих клубов.
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 09:00
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 08:52
    Здесь он один из лучших, значит перерос.
    Antikony
    Antikony
    вчера в 08:11, ред.
    цска перерос явно, негоже такому игроку на 6-м месте плестись.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 07:48
    Скорее всего Никола уйдёт.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 07:00
    Это Российский чемпионат ушел ниже линии уровня Влашича.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 06:28
    Ему здесь хорошо. Но время покажет
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