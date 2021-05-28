Руй Витория попросил «Спартак» купить хавбека «Бенфики»

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вчера, 10:46

Как сообщает источник, новый главный тренер «Спартака» Руй Витория хочет усилить команду своим бывшим подопечным.

Специалист заинтересован в приглашении 27-летнего опорного полузащитника «Бенфики» .

Тренер уже обратился к руководству «Спартака» с просьбой о трансфере.