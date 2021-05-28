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Руй Витория попросил «Спартак» купить хавбека «Бенфики»

вчера, 10:46

Как сообщает источник, новый главный тренер «Спартака» Руй Витория хочет усилить команду своим бывшим подопечным.

Специалист заинтересован в приглашении 27-летнего опорного полузащитника «Бенфики» Габриэля Аппелта Пиреса.

Тренер уже обратился к руководству «Спартака» с просьбой о трансфере.

Несколько лет назад ходили слухи, что хавбека может подписать ЦСКА.

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Все комментарии
bolaro
bolaro
вчера в 18:10
Пошли свои заморочки
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 16:17
Почему б нет.Дело хозяйство.У Руй свои планы.Начинаем купли продажа.Откаты и все дела.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 15:43
Утки полетели!
Little Caprice
Little Caprice ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:47
В ЦСКА :)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:39
У Т К А...Спартак опроверг эту инфу.
stavr74
stavr74
вчера в 12:10
если будут подписывать , значит Кралла продадут
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:05
Отрегулируй цветопередачу на мониторе.
Где ты негров увидел?
Верг
Верг
вчера в 12:04
Опорника на понижение тянет из бенфики
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:56
Теперь федун всех португальских негров приведёт к нам.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:34
Это само собою разумеющееся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:31
И не только в этом дело. Надо кого то из легов куда то отправлять. А ведь еще Педра не пристроена. Чувак за 15 млн числится и не играет, изредка выходя в ФНЛ, хотя на сборах зимой выглядел прилично, а еще есть новая звезда сб. Замбии Тиль. Так что непросто выполнить капризы руя.
Честный Зритель
Честный Зритель
вчера в 11:29
Даешь Холланда в РПЛ!!!)))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:28
Большие сомнения в покупке Гаврюши....)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:26
А торг со Спартаком после подписания контракта уместен?)

Если в вышеупомянутом манускрипте есть пункт о покупке некого Габриэля - флаг в руки и велком в стан КБ, если нет - аппетит должен остановиться на игроках РПЛ, в крайнем случае...
112910415
112910415
вчера в 11:20
сразу круто берёт
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 11:18
Какой наивный этот Витория,)))
Но с другой стороны, если Спартак купит этого опорника, то это будет уже не Спартак, где вечные дрязги, а солидный Клуб!!! Который поборется за золото. Удачи!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:18
Тренер формирует состав команды и отвечает за результат. Тем более что Крал или Зобнин могут уйти. Обоих врятли отпустят
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:18
Сразу увидел провал по позиции в Спартаке. Если конечно играющий и полезный игрок , то почему бы и нет.
swed27
swed27
вчера в 10:53
Неплохо начал новый тренер Спартака.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:53
Сразу по хозяйски начал тратить деньги.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:50
Правильно, ему отвечать за команду. Пусть теперь руководство идёт навстречу тренеру !!!
номер 12
номер 12
вчера в 10:48
А почему нет? Талантливые игроки из Европы нужны нашему чемпионату
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:46
Теперь так и будет...
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