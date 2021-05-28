Руй Витория попросил «Спартак» купить хавбека «Бенфики»

Как сообщает источник, новый главный тренер «Спартака» Руй Витория хочет усилить команду своим бывшим подопечным.
Специалист заинтересован в приглашении 27-летнего опорного полузащитника «Бенфики» Габриэля Аппелта Пиреса.
Тренер уже обратился к руководству «Спартака» с просьбой о трансфере.
Несколько лет назад ходили слухи, что хавбека может подписать ЦСКА.
Где ты негров увидел?
Где ты негров увидел?
Если в вышеупомянутом манускрипте есть пункт о покупке некого Габриэля - флаг в руки и велком в стан КБ, если нет - аппетит должен остановиться на игроках РПЛ, в крайнем случае...
Если в вышеупомянутом манускрипте есть пункт о покупке некого Габриэля - флаг в руки и велком в стан КБ, если нет - аппетит должен остановиться на игроках РПЛ, в крайнем случае...
Но с другой стороны, если Спартак купит этого опорника, то это будет уже не Спартак, где вечные дрязги, а солидный Клуб!!! Который поборется за золото. Удачи!!!
Но с другой стороны, если Спартак купит этого опорника, то это будет уже не Спартак, где вечные дрязги, а солидный Клуб!!! Который поборется за золото. Удачи!!!