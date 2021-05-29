Роналду может заменить Мбаппе в ПСЖ

Как сообщает источник, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ.
Португальский футболист рассматривается в качестве замены для Килиана Мбаппе, который пока не продлил свой контракт, истекающий летом 2022 года.
В сделку по трансферу Роналду может быть включен Мауро Икарди, который давно интересен «Ювентусу».
Ему просто пора красиво завершить свой футбольный путь. Поиграть в США, например, заработав ещё денег, и через пару лет организовать прощальный матч. Можно даже вместе с Месси - это было бы очень красиво, если в одной игре два великих футболиста завершат карьеру.
Ему просто пора красиво завершить свой футбольный путь. Поиграть в США, например, заработав ещё денег, и через пару лет организовать прощальный матч. Можно даже вместе с Месси - это было бы очень красиво, если в одной игре два великих футболиста завершат карьеру.