Роналду может заменить Мбаппе в ПСЖ

1622283919

вчера, 13:25

Как сообщает источник, нападающий «Ювентуса» может продолжить карьеру в ПСЖ .

Португальский футболист рассматривается в качестве замены для , который пока не продлил свой контракт, истекающий летом 2022 года.

В сделку по трансферу Роналду может быть включен , который давно интересен «Ювентусу».