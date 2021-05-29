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Роналду может заменить Мбаппе в ПСЖ

вчера, 13:25

Как сообщает источник, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ.

Португальский футболист рассматривается в качестве замены для Килиана Мбаппе, который пока не продлил свой контракт, истекающий летом 2022 года.

В сделку по трансферу Роналду может быть включен Мауро Икарди, который давно интересен «Ювентусу».

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Все комментарии
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 19:41
На моей памяти Криштиану хоронят уже лет пять ! А тем временем он регулярно отправляет своих хейтеров в очередь проктологу !) Так что пора бы им успокоиться !
Время покажет.
kind pennywise
kind pennywise ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:28
Скажи чем 22 летний Мбаппе сильнее 34-летнего Месси? Ту статистику, что делает Мбаппе делает и Роналду. С такими партнерами как в ПСЖ он будет играть в ЛЧ лучше. Однако все же лучше вернуться в МЮ и провести там 2-3 сезона.
STVA 1
STVA 1 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
вчера в 18:45
Не на кого он не работает!Он работает на свою стату! Быстрее Рон буден пасы отдавать Неймару ))
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:34
Говорят время Роналду ушло?) Не удивлюсь если он больше Мбаппе забьёт. Чемпионат и партнёры позволяют.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:31
Ну работает же он на тридцатку мбаппе
STVA 1
STVA 1 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
вчера в 18:19
А Вы думаете что Неймар будет работать на то чтобы Рон тридцатку забил? Не думаю
G_E_O_R_G_I_A
G_E_O_R_G_I_A
вчера в 17:18
Мбаппе после евро переходит в Реал, инфа для тех кто не в курсе))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:59, ред.
Он не заменит а просто вместо если тот уйдёт а заменить француза может только он сам второго такого пока нет но думаю через пару тройку лет будут ещё круче Мбапешника
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 16:51
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 16:45
Многие пишут, что замены не равноценная. Но в псж в партнерах будут неймар и димария, крутой вератти, плюс ещё хакими хотят купить. Думаю стабильно 30 голов он там забьет. А может ещё на лч замахнуться
particular
particular
вчера в 16:31
Тогда ПСЖ ещё долго будет тащиться в кильватере Лилля и ему подобных...
Marat8686
Marat8686
вчера в 15:56
Конечно было бы красиво если во Франции тоже выграт все кубки и стать бомбардиром, потом можно и на пенсию
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Yan Lys (раскрыть)
вчера в 15:42
Не будет. Разве на уровне чемпионата Сан-Марино. Организм не обманешь. Ибра вон тоже многое кричал. В этом сезоне организм ему показал, что уже не справляется с такими нагрузками сплошные травмы. Португальца то же самое ждёт.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 15:40
было бы идеально!!! во-первых майки во Франции еще не так шли)) Во вторых Ронулду еще не брал чемпионат Франции, и вообще может еще ЛЧ может попробовать взять, только Мбаппе нужен)
Yan Lys
Yan Lys
вчера в 15:30
Он до 40 лет будет голы клепать пачками. Это машина. Этакий футбольный ФЕРРАРИ
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:26
Заменой это назвать нельзя. Это скорее затыкание пробоины .
safari-05
safari-05
вчера в 15:15
С Неймаром точно кипишь будет
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 15:09
Из-за ветхого состояния,Дельфинарий закрывается!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:52
Лишь бы Мбаппе перешёл в Реал.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 14:43
Неравноценная замена.ПСЖ прогадает.
Top_gun
Top_gun
вчера в 14:26
Роналду-36 лет и 29 голов, Мбаппе -22 года и 25 голов в лиге,где нет соперников.
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 14:21
Ху...я замена.
Elliada
Elliada
вчера в 14:19
Жаден до халявных трофеев
LogvinovSerj
LogvinovSerj ответ fubh (раскрыть)
вчера в 14:05
От души посмеялся!
fubh
fubh
вчера в 13:49
Роналдой можно только стриптизера в гей клубе заменить, и то не факт.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:46
Да уж, замена явно неравноценная. Мбаппе сейчас, пожалуй, сильнейший в мире на своей позиции и его, в принципе, заменить невозможно, тем более престарелым Роналду.
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:39
Началась опера до самого конца ТО.
ДСА
ДСА
вчера в 13:29
На годик Роналду ещё должно хватить.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:28
Увы, время Роналду ушло. Он никак не сможет заменить молодого и перспективного игрока. Он может немного помочь, забивая голы и давя на соперника своим именем, но по большому счёту, на поле он уже слабее очень многих сейчас. На него работает больше имя уже, нежели техника и какие-то игровые ходы.
Ему просто пора красиво завершить свой футбольный путь. Поиграть в США, например, заработав ещё денег, и через пару лет организовать прощальный матч. Можно даже вместе с Месси - это было бы очень красиво, если в одной игре два великих футболиста завершат карьеру.
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