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«Ювентус» планирует арендовать Пьянича

вчера, 11:23

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус».

Как сообщается, Массимилиано Аллегри хочет вернуться боснийца в туринский клуб. «Барселона» хочет выручить с продажи игрока 50 млн евро, однако руководство команды понимает, что «Ювентус» не будет платить такие деньги.

Клубы собираются договориться об аренде Пьянича. Таким образом, «Барселона» сможет сэкономить на зарплате полузащитника около 8 млн евро.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 19:55
Паратичи уволен, но "топ-трансферы" продолжаются... =)))
Ювентусу, обязательно нужно ещё подписать Доннаруму (на зарплату в 12 лимонов, и заплатить 20 Райоле), в защиту купить Кулибали (ну а что? он же теперь дешёвый, и пофиг что деградирует уже два года), а в нападение купить 30-летнего Сапату за 50 лимонов (и надеяться что он будет играть как в Аталанте, хотя до неё нигде так не играл) - и вот тогда будет прямо готовый комплект борьбы за четвёртое место....

А если серьёзно - у Юве дикие проблемы с менеджментом, поскольку в составе добрая половина игроков "просто пассажиры". Особенно если Юве хочет снова вернуться на трон Серии А, и побороться таки за "ушастого"... Из всех трансферов за два года выстрелил только Кьеза, "приемлемыми" можно ещё назвать Де Лигта (хотя опять же цена в 80+ лимонов подразумевает что его роль будет сравнима с ролью Ван Дейка в Ливере, или Диаша в Сити - он пока даже близко на этот уровень не тянет), Демирала (ну если он перестанет по пол-сезона из-за травм пропускать) и МакКенни (но ему нужно стабильности прибавить)... Деньги у клуба есть, но тратились они весьма странно...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 14:33
О нет! Нет! А мы значит головы ему платить 8 Лямов?! Ищите дураков в Англии или Испании.
juvenale
juvenale ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 13:24
босниец худший игрок ла-лиги в последнем сезоне
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 13:17
Пьянич последние 2 года только и делает, что деградирует. С другой стороны, возможно, Макс знает подход к боснийцу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:31
Может конечно, но вот это ключевое слово Если, может испортить всё, как одним так и другим !!!
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 11:38
Какой грамотный ход. Я думаю,еще Мартин Брэйтуэйт мог бы раскрыться в Юве.
shlomo
shlomo
вчера в 11:32
Планы хорошие...посмотрим на чем остановятся
juvenale
juvenale
вчера в 11:31
я надеюсь это шутка....верните Пирло
Mangur
Mangur
вчера в 11:24
Начало сезона, клубы стараются укрепиться.
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