«Ювентус» планирует арендовать Пьянича

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус».
Как сообщается, Массимилиано Аллегри хочет вернуться боснийца в туринский клуб. «Барселона» хочет выручить с продажи игрока 50 млн евро, однако руководство команды понимает, что «Ювентус» не будет платить такие деньги.
Клубы собираются договориться об аренде Пьянича. Таким образом, «Барселона» сможет сэкономить на зарплате полузащитника около 8 млн евро.
Ювентусу, обязательно нужно ещё подписать Доннаруму (на зарплату в 12 лимонов, и заплатить 20 Райоле), в защиту купить Кулибали (ну а что? он же теперь дешёвый, и пофиг что деградирует уже два года), а в нападение купить 30-летнего Сапату за 50 лимонов (и надеяться что он будет играть как в Аталанте, хотя до неё нигде так не играл) - и вот тогда будет прямо готовый комплект борьбы за четвёртое место....
А если серьёзно - у Юве дикие проблемы с менеджментом, поскольку в составе добрая половина игроков "просто пассажиры". Особенно если Юве хочет снова вернуться на трон Серии А, и побороться таки за "ушастого"... Из всех трансферов за два года выстрелил только Кьеза, "приемлемыми" можно ещё назвать Де Лигта (хотя опять же цена в 80+ лимонов подразумевает что его роль будет сравнима с ролью Ван Дейка в Ливере, или Диаша в Сити - он пока даже близко на этот уровень не тянет), Демирала (ну если он перестанет по пол-сезона из-за травм пропускать) и МакКенни (но ему нужно стабильности прибавить)... Деньги у клуба есть, но тратились они весьма странно...
Ювентусу, обязательно нужно ещё подписать Доннаруму (на зарплату в 12 лимонов, и заплатить 20 Райоле), в защиту купить Кулибали (ну а что? он же теперь дешёвый, и пофиг что деградирует уже два года), а в нападение купить 30-летнего Сапату за 50 лимонов (и надеяться что он будет играть как в Аталанте, хотя до неё нигде так не играл) - и вот тогда будет прямо готовый комплект борьбы за четвёртое место....
А если серьёзно - у Юве дикие проблемы с менеджментом, поскольку в составе добрая половина игроков "просто пассажиры". Особенно если Юве хочет снова вернуться на трон Серии А, и побороться таки за "ушастого"... Из всех трансферов за два года выстрелил только Кьеза, "приемлемыми" можно ещё назвать Де Лигта (хотя опять же цена в 80+ лимонов подразумевает что его роль будет сравнима с ролью Ван Дейка в Ливере, или Диаша в Сити - он пока даже близко на этот уровень не тянет), Демирала (ну если он перестанет по пол-сезона из-за травм пропускать) и МакКенни (но ему нужно стабильности прибавить)... Деньги у клуба есть, но тратились они весьма странно...