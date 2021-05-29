«Ювентус» планирует арендовать Пьянича

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вчера, 11:23

Полузащитник «Барселоны» может вернуться в «Ювентус».

Как сообщается, хочет вернуться боснийца в туринский клуб. «Барселона» хочет выручить с продажи игрока 50 млн евро, однако руководство команды понимает, что «Ювентус» не будет платить такие деньги.

Клубы собираются договориться об аренде Пьянича. Таким образом, «Барселона» сможет сэкономить на зарплате полузащитника около 8 млн евро.