Газзаев: «Гвардиола трижды выигрывал ЛЧ, захочет и в четвертый раз»

Бывший российский тренер поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

Сложно сказать, кто в этом матче фаворит. Сегодня играют две команды, которые входят в число лидеров чемпионата Англии. Это финал Лиги чемпионов, тут нет фаворитов. Совсем недавно мы смотрели финал Лиги Европы, где явным фаворитом был МЮ . Однако матч сложился не в их пользу. Очень сложно прогнозировать такие игры. Могу сказать, что для обеих команд победа будет максимальным достижением в карьере. Гвардиола трижды выигрывал этот трофей, он захочет сделать это и в четвертый раз. Тем более что «Манчестер Сити» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Давайте сегодня насладимся прекрасным футболом!