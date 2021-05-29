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Газзаев: «Гвардиола трижды выигрывал ЛЧ, захочет и в четвертый раз»

вчера, 16:19
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

Сложно сказать, кто в этом матче фаворит. Сегодня играют две команды, которые входят в число лидеров чемпионата Англии. Это финал Лиги чемпионов, тут нет фаворитов. Совсем недавно мы смотрели финал Лиги Европы, где явным фаворитом был МЮ. Однако матч сложился не в их пользу. Очень сложно прогнозировать такие игры. Могу сказать, что для обеих команд победа будет максимальным достижением в карьере. Гвардиола трижды выигрывал этот трофей, он захочет сделать это и в четвертый раз. Тем более что «Манчестер Сити» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Давайте сегодня насладимся прекрасным футболом!

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Все комментарии
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:38
Расскажите любителю Николая Чудотворца, что Гвардиола ЛЧ выигрывал всего два раза. Третья победа была у него в КЕЧ, игроком (это совсем другие эмоции и ощущения нежели тренерские) да ещё и при совсем другом формате турнира.
t6thf6cm2ga5
t6thf6cm2ga5 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 17:34
Ну правильно, а за кого еще болеть, кроме как за еврея, который гребет бабки в России, а тратит их в англии.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:58
Россияне болеют за Челси.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:31
В четвёртый раз не так , как в первый !!! Разный настрой !!! Девчата подтвердят !!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:30
В определении фаворита в данном противостоянии мнения расходятся и это вполне нормально. Болельщики надеются на победу своей команды и для этого есть все основания. Обе команды хорошо провели заключительные части АПЛ и ЛЧ, обе смотрятся очень прилично, так что гадать тут себе дороже. Подождем финала, игра все расставит по своим местам, лишь бы судейских косяков не было.
Пусть победит более достойный, а кто это будет , скоро узнаем.
Всем здоровья.
drug01
drug01
вчера в 16:24
Будем ждать и смотреть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:21
Как карта ляжет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:20
Тухель и в первый раз не против
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