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Романцев: «Попробую предположить, что на этом Евро всех удивит Бельгия»

вчера, 14:56

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев назвал своего фаворита Евро-2020.

Не люблю прогнозов, но попробую предположить, что на этом Евро всех удивит Бельгия. И даже не из-за высокого рейтинга, а потому что сборная играет в современный, зрелищный и рациональный футбол, который мне по душе. Я еще на последнем чемпионате мира симпатизировал этой команде. Как обычно, среди тех, кого еще букмекеры традиционно объявят в числе фаворитов, будут Испания, Франция, Италия, Германия, а также всегда непредсказуемая Хорватия... А еще уверен, что на сюрпризы, порой для кого-то неприятные, способен любой из участников этого фестиваля футбола. И, конечно же, буду очень болеть за наших, уже доказавших на последнем чемпионате мира, что они способны подарить праздник. Удачи вам, ребята!

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Все комментарии
Знатог
Знатог
вчера в 20:35
Будущий главный тренер сборной России Олег Романцев назвал своего фаворита Евро-2020.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:13
Эх Олег Иваныч.. Как вспомнишь золотой Спартак ваш-такая ностальгия берет-прямо олд скул.. Цымбаларь.. Карпин.. Ананко.. Хлестов.. Это была сборная.. А сейчас-как получится так и будет. Вратари же полный атас....
David Young
David Young ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 17:22
Он, скорее всего, уже не будет, как прежде, железным игроком основы своей сборной.
David Young
David Young ответ Spartak_56 (раскрыть)
вчера в 17:22
Ваше отношение заслуживает уважения.
Spartak_56
Spartak_56
вчера в 17:20
Здоровье Олег Иванович, помню ваш автограф прям на Паспорте в сокольниках , до сих пор он у меня навсегда
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:01, ред.
Где Азар - там прос@р.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:00
и немедленно выпил!
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 16:14
Чтобы Бельгия удивила, она должна набрать 0 очков в группе. Даже победа бельгийцев вполне ожидаема.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:11
Для России выход из группы станет немаленьким достижением. Потом опять команду начнут расхваливать и они возгордяться. Но вряд ли они займут в группе место выше третьего.
David Young
David Young
вчера в 16:09
Я считаю Бельгию главным фаворитом Евро-2020.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:42
Бельгия никого не удивит, если дойдет до финала. Всех повергнет в шок Россия с подобным достижением, но что-то подсказывает, что здесь сюрпризов ждать не приходится.
sv_1969
sv_1969 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 15:12
Это нормально!Реалии так сказать)
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:06
Очень даже вполне возможно .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:04
у бельгийцев мощный состав, они удивят если не выйдут из группы с первого места. а если они смогут выиграть евро, я не удивлюсь)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:01
Как то это не патриотично
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