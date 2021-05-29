Романцев: «Попробую предположить, что на этом Евро всех удивит Бельгия»

Бывший главный тренер сборной России назвал своего фаворита Евро-2020.

Не люблю прогнозов, но попробую предположить, что на этом Евро всех удивит Бельгия. И даже не из-за высокого рейтинга, а потому что сборная играет в современный, зрелищный и рациональный футбол, который мне по душе. Я еще на последнем чемпионате мира симпатизировал этой команде. Как обычно, среди тех, кого еще букмекеры традиционно объявят в числе фаворитов, будут Испания, Франция, Италия, Германия, а также всегда непредсказуемая Хорватия... А еще уверен, что на сюрпризы, порой для кого-то неприятные, способен любой из участников этого фестиваля футбола. И, конечно же, буду очень болеть за наших, уже доказавших на последнем чемпионате мира, что они способны подарить праздник. Удачи вам, ребята!