Фабрегас: «„Ман Сити“ мог бы бороться за победу в ЛЧ и вторым составом»

Бывший полузащитник «Челси» в своем твиттере прокомментировал состав «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов против «Челси».

Скамейка запасных «Сити»… Они могли бы создать вторую команду и бороться с ней за победу в Лиге чемпионов… С ума сойти.