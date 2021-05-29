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Фабрегас: «„Ман Сити“ мог бы бороться за победу в ЛЧ и вторым составом»

вчера, 22:12
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в своем твиттере прокомментировал состав «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов против «Челси».

Скамейка запасных «Сити»… Они могли бы создать вторую команду и бороться с ней за победу в Лиге чемпионов… С ума сойти.

В старте «Манчестер Сити» вышли: Эдерсон, Рубен Диаш, Стоунс, Уокер, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Де Брюйне, Фоден, Марез, Стерлинг.

Запасные: Карсон, Стеффен, Аке, Канселу, Гарсия, Ляпорт, Менди, Родриго, Фернандиньо, Агуэро, Габриэл Жезус, Ферран Торрес.

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Все комментарии
Loko best 1
Loko best 1
вчера в 23:04
Какая чушь...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:01
Для Челси всё равно !!! Быть Добру !!!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:13
Первым бы сыграли...
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