Фабрегас: «„Ман Сити“ мог бы бороться за победу в ЛЧ и вторым составом»

Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в своем твиттере прокомментировал состав «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов против «Челси».
Скамейка запасных «Сити»… Они могли бы создать вторую команду и бороться с ней за победу в Лиге чемпионов… С ума сойти.
В старте «Манчестер Сити» вышли: Эдерсон, Рубен Диаш, Стоунс, Уокер, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Де Брюйне, Фоден, Марез, Стерлинг.
Запасные: Карсон, Стеффен, Аке, Канселу, Гарсия, Ляпорт, Менди, Родриго, Фернандиньо, Агуэро, Габриэл Жезус, Ферран Торрес.