Лапорта: «„Барса“ обратится в CAS, если УЕФА оштрафует нас за Суперлигу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможных санкциях от УЕФА в отношении клуба за участие в Суперлиге.
Я сказал Чеферину, что не буду просить прощения и не собираюсь платить неоправданный штраф. Мы обратимся в CAS, если нас оштрафуют. Вы знаете, что есть такая возможность, которая позволит нам это сделать. Те, кто бросил проект, сделали это под серьезным давлением.
Если нас накажут, мы не будем отсиживаться. Мы будем бороться с целью защиты интересов «Барселоны» и разработаем устойчивую модель футбола. Все клубы теряют деньги.
Ранее Лапорта рассказал о работе над контрактом для Лионеля Месси.
Другое дело, что я в упор не понимаю почему Барса, Реал и Юве продолжают "с упорством достойным лучшего применения" держаться за проект Супер-Лиги, когда уже всем очевидно что "бунт провалился"... Англичане на ближайшие три-четыре года, получив "пинок" от фанатов и правительства - точно успокоились, и в Супер-лигу не вступят. Немцы и Французы и раньше не собирались вступать. Интеру сейчас не до разборок с УЕФА, им бы вопрос с текущими финансами поправить - и там явно будет распродажа пары ценных футболистов. Милан - рад что наконец-то попал в ЛЧ, так что врядли будут "лезть на рожон".
Ну и зачем продолжать упорствовать?? Провели бы сборы и голосование сосьос - и вопрос тут же бы закрылся, а решение о вступлении в СЛ назвали бы единоличным решением Лапорты...
P.S. "Мы будем бороться с целью защиты интересов «Барселоны» и разработаем устойчивую модель футбола." - Барселона ДЛЯ СЕБЯ то не разработала устойчивую финансовую модель, а кто-то всерьёз считает что ребята не умеющие жить по средствам и сидящие "в долгах как в шелках", разработают устойчивую финансовую модель ДЛЯ ВСЕХ?? =))
Другое дело, что я в упор не понимаю почему Барса, Реал и Юве продолжают "с упорством достойным лучшего применения" держаться за проект Супер-Лиги, когда уже всем очевидно что "бунт провалился"... Англичане на ближайшие три-четыре года, получив "пинок" от фанатов и правительства - точно успокоились, и в Супер-лигу не вступят. Немцы и Французы и раньше не собирались вступать. Интеру сейчас не до разборок с УЕФА, им бы вопрос с текущими финансами поправить - и там явно будет распродажа пары ценных футболистов. Милан - рад что наконец-то попал в ЛЧ, так что врядли будут "лезть на рожон".
Ну и зачем продолжать упорствовать?? Провели бы сборы и голосование сосьос - и вопрос тут же бы закрылся, а решение о вступлении в СЛ назвали бы единоличным решением Лапорты...
P.S. "Мы будем бороться с целью защиты интересов «Барселоны» и разработаем устойчивую модель футбола." - Барселона ДЛЯ СЕБЯ то не разработала устойчивую финансовую модель, а кто-то всерьёз считает что ребята не умеющие жить по средствам и сидящие "в долгах как в шелках", разработают устойчивую финансовую модель ДЛЯ ВСЕХ?? =))
Но олигархат не венец развития, а одна из первых ступеней, а уж тем более фигурант десятков уголовных дел Перес и всего лишь пешка в семье Аньелли Андреа, который последовательно довёл "Ювентус" уже до почти середняка Серии А по игре плюс американские корпоративные рейдеры Кроенке, Глейзеры и Генри - потому что все эти приобретения английских клубов были корпоративным рейдерством - это не современные люди и не реформаторы, а в основном олигархи и сомнительные личности.
Но олигархат не венец развития, а одна из первых ступеней, а уж тем более фигурант десятков уголовных дел Перес и всего лишь пешка в семье Аньелли Андреа, который последовательно довёл "Ювентус" уже до почти середняка Серии А по игре плюс американские корпоративные рейдеры Кроенке, Глейзеры и Генри - потому что все эти приобретения английских клубов были корпоративным рейдерством - это не современные люди и не реформаторы, а в основном олигархи и сомнительные личности.