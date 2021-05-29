Лапорта: «„Барса“ обратится в CAS, если УЕФА оштрафует нас за Суперлигу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможных санкциях от УЕФА в отношении клуба за участие в Суперлиге.

Я сказал Чеферину, что не буду просить прощения и не собираюсь платить неоправданный штраф. Мы обратимся в CAS , если нас оштрафуют. Вы знаете, что есть такая возможность, которая позволит нам это сделать. Те, кто бросил проект, сделали это под серьезным давлением.

Если нас накажут, мы не будем отсиживаться. Мы будем бороться с целью защиты интересов «Барселоны» и разработаем устойчивую модель футбола. Все клубы теряют деньги.