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Лапорта: «„Барса“ обратится в CAS, если УЕФА оштрафует нас за Суперлигу»

вчера, 19:18

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможных санкциях от УЕФА в отношении клуба за участие в Суперлиге.

Я сказал Чеферину, что не буду просить прощения и не собираюсь платить неоправданный штраф. Мы обратимся в CAS, если нас оштрафуют. Вы знаете, что есть такая возможность, которая позволит нам это сделать. Те, кто бросил проект, сделали это под серьезным давлением.

Если нас накажут, мы не будем отсиживаться. Мы будем бороться с целью защиты интересов «Барселоны» и разработаем устойчивую модель футбола. Все клубы теряют деньги.

Ранее Лапорта рассказал о работе над контрактом для Лионеля Месси.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:04
одно бла бла бла никто никого не исключит никто никого не оштрафует никакой супергупер лиги не будет просто кому то очень хочется повыёживаться мол какой я крутой а СМИ этим пользуются преподнося это как суперсенсации
Изгой
Изгой ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:36
Я бы тоже хотел исключения этих клубов. Тогда они мигом суперлигу замутят.
От УЕФА нет толку. Как было до образования этой коррумпированной организации, так всё и осталось. Футбол не развился нигде, есть он только в топ-4 чемпионатах и всё. Одни взятки и откаты. Я понимаю, что данные клубы хотят больше бабла, но ведь и УЕФА хочет того же самого. А зачем клубам лишние, чиновничьи рты?)
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 21:54
Согласен , на сезон надо исключить из лиги чемпионов барсу, реал и юве , пусть и этих доходов лишаться, раз не умеют жить посредствам, привыкли перекупать, вздувать цены на игроков и их зарплаты
Все таки лига чемпионов турнир уефа
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Полностью согласен, причём игроков развиваться начнет меньше, так как будет условно у того же Олимпиакоса, на несколько матчей с сильными клубами меньше, сейчас лига чемпионов для топ клубов помериться яйцами и заработать, а для остальных шанс показать товар лицом , чтобы продать игроков или заработать призовые с участия, потому что они не имеют других возможностей или у них нет абрамовичей с шейхами
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 21:45
    Rattlehead
    Rattlehead ответ 3_DEIVID (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Организация сторонних турниров среди сленов УЕФА на территории УЕФА возможна только с согласия УЕФА. Список наказаний изложен в статье 53 всё того же устава, так что никто ничего на ходу не придумывал.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Изгой (раскрыть)
    вчера в 21:26
    Во-первых, 18 апреля сего года было официально объявлено с создании Суперлиги, во-вторых, турнир не был согласован с УЕФА, в-третьих, клубы не принадлежат УЕФА, поэтому никто не запрещает им выйти из её состава и самоорганизоваться. В противном случае придется соблюдать правила.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Изгой (раскрыть)
    вчера в 21:19, ред.
    Есть доказательства причастности Инфантино и ФИФА? Или только чьи-то слова?
    juvenale
    juvenale
    вчера в 21:15
    красава!!респект
    Изгой
    Изгой ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 21:10
    Ну турнир пока не организован, это раз. В уставе сказано, что члены УЕФА могут организовывать турниры по согласованию с УЕФА, это два. А вот то, что УЕФА монополизирует футбол является нарушением закона. Это три.
    Изгой
    Изгой ответ RamonCSKA (раскрыть)
    вчера в 21:08
    НЕ увидишь и хорошо, будет при желании стимул побывать на матчах за бугром.
    Изгой
    Изгой ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 21:05
    Создание Суперлиги было согласовано с ФИФА. За Суперлигой стоял Инфантино. Так то)
    3_DEIVID
    3_DEIVID ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 21:00
    Так нарушения то нет, клубы не сыграли ни одной игры в турнире. Это жадное уефа во главе с жадным словенским го...м на ходу придумало штрафы. Нет, организация суперлиги не является нарушением. Клубы имеют право создавать сами турниры, поэтому есть различные товарищеские, к которым УЕФА никакого отношения не имеет.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ 3_DEIVID (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Организация Суперлиги и есть нарушение. В рамках УЕФА данным правом обладает только сама организация. Если клубы хотят запилить турнир, то либо согласовывают проект с конторой, либо идут на вольные хлеба и делают, что хотят. Усидеть на двух стульях не получится. К слову, штраф - далеко не самое суровое наказание.
    Loko best 1
    Loko best 1 ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Это кем нужно быть,чтоб назвать Реал,Барсу и Юве выскочками....????Это не вопрос,тут и так всё ясно...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 20:39
    На счет всех игроков это перебор! А ЧЕ и ЧМ куда деть?Ведь в них то лучшие игроки хотят выступать!
    3_DEIVID
    3_DEIVID ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 20:33
    Если будет беспристрастный суд, эту УЕФА с го...щем чеферином просто размужт.
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 20:29
    нужно наказть по полной программе этих выскочек. Чтобы другие потом даже не думали ещё что нибудь зативать.
    3_DEIVID
    3_DEIVID ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 20:28
    И где тут нарушение, за которое положен штраф?
    Rattlehead
    Rattlehead ответ 3_DEIVID (раскрыть)
    вчера в 20:27
    УЕФА обладает исключительной юрисдикцией на организацию и упразднение международных соревнований среди входящих в неё ассоциаций и их клубов.
    3ton
    3ton
    вчера в 20:25, ред.
    Многие ещё не поняли , что многие переросли свои чемпионаты финансово , а бедных все больше
    Это уже не изменить
    КХЛ , Евролига , даже в гандболе изменения , футбол застрял в прошлом 🙂
    Никто не хочет НХЛ и НБА , но много смотрят и восхищаются 🙂
    А зачем нам такой уровень в футболе , будем дальше смотреть на все это УГ и ждать чуда ( что у нас население и любит делать )
    3ton
    3ton ответ RamonCSKA (раскрыть)
    вчера в 20:18, ред.
    Это большинству не интересно )))
    Матч Баварии - Барселоны больше посмотрит , чем с ЦСКА
    Смотрите на футбол шире , а в маленькую дырочку в заборе
    3_DEIVID
    3_DEIVID ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 20:09
    И что же там написано?
    Брулин
    Брулин
    вчера в 20:00
    Кто же победит в битве 250 клубов Европы под эгидой УЕФА или три выскочки с огромными финансовыми проблемами?! Ммммм, думаю у наших сепаратистов будут огромные проблемы
    Rattlehead
    Rattlehead ответ 3_DEIVID (раскрыть)
    вчера в 20:00
    Нарушение статьи 49 устава УЕФА.
    Captain Marvel
    Captain Marvel ответ Честный Зритель (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 19:49
    И кому нужна будет твоя ЛЧ? Ни спонсорам, ни болельщикам. Это просто понты.
    3_DEIVID
    3_DEIVID ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 19:45, ред.
    Речь уже не об этом. А о том, что словенское существо в край ох... На ходу придумал штрафы и лишения прибыли в следующей ЛЧ, для клубов участников суперлиги.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Обезжиренный (раскрыть)
    вчера в 19:41
    CAS вынесет решение по принципу "кто больше заплатит". Швейцарцы уже полностью зашкварились во время скандала с Блаттером и то, что швейцарский суд до сих пор решает вопросы спорта - это позор
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ 3_DEIVID (раскрыть)
    вчера в 19:39
    Я понимаю желание болельщиков многих топ-клубов так же, как и желание учредителей Суперлиги, кинуть остальной футбол через плечо, замкнуть на себе денежные потоки, позволять себе любого игрока (в сущности, все топ-игроки очутились бы исключительно в Супер лиге). Часть самобытных клубов типа "Олимпиакоса", которые живут только за счёт ЛЧ в копеечной лиге, сразу же ушло бы на свалку истории, нацчемпионаты упали бы на порядок, потому что три четверти денег из них ушли бы в Суперлиги.

    Но олигархат не венец развития, а одна из первых ступеней, а уж тем более фигурант десятков уголовных дел Перес и всего лишь пешка в семье Аньелли Андреа, который последовательно довёл "Ювентус" уже до почти середняка Серии А по игре плюс американские корпоративные рейдеры Кроенке, Глейзеры и Генри - потому что все эти приобретения английских клубов были корпоративным рейдерством - это не современные люди и не реформаторы, а в основном олигархи и сомнительные личности.
    shlifen
    shlifen
    вчера в 19:38
    Барселоне деваться особо некуда... С деньгами и так дикие проблемы, потому для них суд это единственный возможный вариант... Штраф и/или потерю доходов от еврокубков - они не потянут...
    Другое дело, что я в упор не понимаю почему Барса, Реал и Юве продолжают "с упорством достойным лучшего применения" держаться за проект Супер-Лиги, когда уже всем очевидно что "бунт провалился"... Англичане на ближайшие три-четыре года, получив "пинок" от фанатов и правительства - точно успокоились, и в Супер-лигу не вступят. Немцы и Французы и раньше не собирались вступать. Интеру сейчас не до разборок с УЕФА, им бы вопрос с текущими финансами поправить - и там явно будет распродажа пары ценных футболистов. Милан - рад что наконец-то попал в ЛЧ, так что врядли будут "лезть на рожон".
    Ну и зачем продолжать упорствовать?? Провели бы сборы и голосование сосьос - и вопрос тут же бы закрылся, а решение о вступлении в СЛ назвали бы единоличным решением Лапорты...

    P.S. "Мы будем бороться с целью защиты интересов «Барселоны» и разработаем устойчивую модель футбола." - Барселона ДЛЯ СЕБЯ то не разработала устойчивую финансовую модель, а кто-то всерьёз считает что ребята не умеющие жить по средствам и сидящие "в долгах как в шелках", разработают устойчивую финансовую модель ДЛЯ ВСЕХ?? =))
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