Депай: «Я хочу, чтобы Куман остался в „Барселоне“»

Форвард «Лиона» хочет, чтобы главный тренер «Барселоны» сохранил свой пост.

Я бы хотел, чтобы Куман остался. Неважно, где буду играть я. Я бы хотел, чтобы он продолжал свою работу. Ради него.

Ко мне есть интерес. «Барселона» — фантастический клуб, но есть и другие отличные клубы.

На данный момент я на 100 процентов сосредоточен на сборной Нидерландов.