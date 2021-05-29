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Депай: «Я хочу, чтобы Куман остался в „Барселоне“»

вчера, 21:20

Форвард «Лиона» Мемфис Депай хочет, чтобы главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сохранил свой пост.

Я бы хотел, чтобы Куман остался. Неважно, где буду играть я. Я бы хотел, чтобы он продолжал свою работу. Ради него.

Ко мне есть интерес. «Барселона» — фантастический клуб, но есть и другие отличные клубы.

На данный момент я на 100 процентов сосредоточен на сборной Нидерландов.

Депай работал под руководством Кумана в сборной Нидерландов. Также Куман заявлял, что хочет видеть Мемфиса в «Барселоне».

Ранее Депай подтвердил, что покинет «Лион» по окончании сезона.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:27
Спелись голубки
shlomo
shlomo
вчера в 21:48
А я лично НЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:45
Дружище Мемфис, я думаю у большинства болельщиков Барсы , уже возникает вопрос, - "А к чему это всё нам в Барселоне "???
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:42
Я хочу .... я хотел бы))
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:40
В общем хочет работать под руководством Кумана.
Илья85
Илья85 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
По ходу и не собираются ))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:36
Его мнение не самое важное.
1bear
1bear
вчера в 21:29
а разве Кумана ещё не уволили???
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