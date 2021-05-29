Депай: «Я хочу, чтобы Куман остался в „Барселоне“»

Форвард «Лиона» Мемфис Депай хочет, чтобы главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сохранил свой пост.
Я бы хотел, чтобы Куман остался. Неважно, где буду играть я. Я бы хотел, чтобы он продолжал свою работу. Ради него.
Ко мне есть интерес. «Барселона» — фантастический клуб, но есть и другие отличные клубы.
На данный момент я на 100 процентов сосредоточен на сборной Нидерландов.
Депай работал под руководством Кумана в сборной Нидерландов. Также Куман заявлял, что хочет видеть Мемфиса в «Барселоне».
Ранее Депай подтвердил, что покинет «Лион» по окончании сезона.